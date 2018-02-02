لقاء موسع في بلدية الحدث جمع نوابا من حزب الله وأمل والتيار الوطني.. وتأكيد على سحق الفتنة

عقد لقاء موسع في بلدية الحدت، ضم نوابا ومسؤولين من حركة “أمل” و”حزب الله” و”التيار الوطني الحر”، “تحصينا للوحدة الوطنية والعيش المشترك”.

رئيس بلدية الحدث

بداية، تحدث رئيس بلدية الحدت، فقال: “اننا فخورون باستضافة أهل البيت الواحد والصف الواحد. وما حدث هو غيمة صيف ومرت وقد تجاوزنا الفتن مرة أخرى”.

عمار

وألقى النائب علي عمار كلمة، قال فيها: “لا يسعني إلا أن أستحضر قامات وطنية وإنسانية وأخلاقية وسياسية كبرى على تنوعها في لبنان، لما تمثله على التنوع والتعدد في الوحدة”، مشيرا الى ان “القامة الأولى هي قامة الرئيس ميشال عون الشخصية التي ملؤها المحبة والأبوة والتسامي والترفع، القامة الأخرى هي قامة الرئيس بري التي تمثل قيمة إنسانية ووطنية كبرى وحريصة أشد الحرص والائتمان باعتبارها حاملة أمانة الإمام الصدر، القامة الثالثة هي قامة السيد نصر الله هذه الشخصية التي تستخلص روح وسلوك سيدنا المسيح وبتولية وطهر البتول مريم”.

واكد عمار اننا حرصاء أشد الحرص على تمتين وتحصين الوحدة الداخلية والوطنية والمصير المشترك”، مشيدا بالذين “أسقطوا بوعيهم ما يريده العدو الإسرائيلي لهذا البلد العزيز السيد الحر المستقل”.

واكد “اننا هنا لنقول سحقا لكل مريدي الفتنة والتسلل إلى أبناء الصف الواحد والبيت الواحد”.

وقال: “هناك بعض الأصوات التي حاولت النيل من ورقة التفاهم، وأنا أقول ان هذه الورقة باقية ما دامت الدماء تسيل في عروقنا”.

اضاف: “خسئت الطائفية والمذهبية، وطائفتنا الوحيدة هي لبنان الواحد الموحد”.

وختم: “إلى اللقاء من جديد لمواجهة العدو الخارجي وبعض الداخل الذي لا يتغذى ولا يعيش إلا على الفتنة”.

آلان عون

من جهته، قال النائب آلان عون: “لقاؤنا اليوم هو رسالة معاكسة وأقوى من كل ما حصل في الأيام الماضية”.

اضاف: “وجودنا اليوم للتأكيد أنَّنا على مستوى المسؤولية ومصرون على أننا لن نسمح بتحول أي إشكال سياسي إلى إشكال بين اللبنانيين”.

وأعلن أن “هذا اللقاء هو لإنهاء كل ما حصل خلال الأيام الماضية، ونقول للرئيس بري أن كرامتنا من كرامته ولن نسمح بحصول أي شرخ على المستوى الوطني”.

وأكد “ان التفاهم مع “حزب الله” مستمر، لأن هذا التفاهم هدفه الوحدة الوطنية وهو ما أظهره اليوم”، وقال: “مهما مرت الغيوم علينا، فإننا لن نقبل أن تتحول إلى عواصف ولا أحد يريد العودة إلى الوراء”.

اضاف: “نأمل العودة إلى المسار الصحيح وهو مسار المؤسسات وطي صفحة ما حدث”.

وتابع: “نقول للرئيس بري ان كرامتنا من كرامته وسنبقى شركاء في هذا الوطن”.

بزي

وقال النائب علي بزي: “أنا آت من فكر وعباءة وعمامة الإمام الصدر وحامل أمانته دولة الرئيس نبيه بري لنشترك بإيماننا بالله الواحد مهما تعددت التعبيرات”.

اضاف :”على الجميع أن يعلموا أن السيد المسيح يحتل في حركتنا وفي فكرنا موقعا مميزا ومتقدما وهو الثائر على الظلم والفساد، وهو كما الإمام الحسين شهيد الإنسانية”.

وقال بزي: “اننا حرصاء على التشبث بالتعايش بين اللبنانيين وتمتين أواصر الوحدة الوطنية”.

واشار الى ان “من قدم أكثر من 9000 شهيد و4000 جريح هو الحريص على الاستقرار والتشبث بالوحدة بين اللبنانيين”.

وقال: “مهما اختلفنا بالسياسة، وهذا أمر مشروع، علينا أن نتخلق بأخلاق الله”.

اضاف: “الكل يعلم أنه ليس لحركة “أمل” أي علاقة بما حدث في “الحدت” أو على الأرض، وكان لنا الجرأة على الاعتذار عن أي ضرر لحق باللبنانيين”.

واكد ان الحركة “لن تغطي أي مخل بالأمن يستهدف حياة جميع اللبنانيين وأولويتنا هي في تدعيم أواصر الوحدة الوطنية الداخلية”.

وأعلن انني “أحمل إليكم من الرئيس بري باقة من الحب والوفاء والتقدير”.

تشابك الايادي

واختتم اللقاء بتشابك الايادي ورفعها والقول معا “نحن يد واحدة”.

ووصف النائب عمار هذا اليوم بـ”اليوم المبارك”.