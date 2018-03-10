لقاء عن دور المرأة في السياسة في الكورة

أقامت جمعية “النجدة الشعبية اللبنانية” في الكورة لقاء لمناسبة يوم المرأة العالمي، بعنوان “دور المرأة في الحياة السياسية”.

وطالبت المديرة الفخرية لمعهد العلوم السياسية في “جامعة القديس يوسف” فاديا كيوان المرأة بتحمل مسؤولياتها، ومشاركة الرجال في تحمل الاعباء والهموم السياسية العامة، “لاننا معنيون اسوة بهم بجميع القضايا العامة، فكرامة لبنان من كرامة الرجل والمرأة على حد سواء”.

واستعرضت “الغبن اللاحق بحقوق المرأة على مستويات عدة قانونية واجتماعية ودينية واقتصادية”. وطالبت بتدابير “تؤمن حضور المرأة في اللوائح الانتخابية، وحجز مقاعد لها في البرلمان اسوة بعدة دول في العالم، ووضع وثيقة شرف بين القوى السياسية لتخصيص مقاعد محددة للمرأة في البرلمان، واستحداث مقاعد اضافية فيه كي لا تأخذ المرأة من مكتسبات الرجل”.