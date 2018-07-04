لقاء عن المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس

تحت عنوان”المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس: منصة واعدة للاعمال في لبنان” استضافت غرفة بيروت جلسة نقاش حول آخر التطورات الحاصلة على مستوى المنطقة الاقتصادية في طرابلس والمشاريع التطويرية المستقبلية. وتم استعراض ما تم انجازه منذ تأسيسها منذ 3 سنوات حتى اليوم ومراحل التقدم لتصبح واقعاً في اقرب وقت.

وحضر اللقاء رئيس الهيئات الاقتصثادية في لبنان محمد شقير واعضاء الغرفة ورجال اعمال من مختلف القطاعات الانتاجية وحشد كبير من رؤساء الهيئات الاقتصادية والنقابية والجمعيات والنقابات ورجال اعمال واعلاميون.

واشاد شقير بالانجازات المحققة حتى الآن في المنطقة الخاصة بطرابلس، داعيا الى الاسراع بتأليف الحكومة والاستفادة مما قرره مؤتمر “سيدر” لافتا الى أنّ “ما يدعو للتفاؤل ان المنطقة الاقتصادية خطت خطوات متقدمة خلال الفترة الماضية، حيث تم انجاز مرحلة الردم وهي تتحضر الآن لاطلاق مرحلة انشاء البنى التحتية”.

أما الحسن فقالت إنّ المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس هي مشروع حيوي للمستثمرين اللبنانيين والعرب والأجانب، كما تشكل مدخلا لإطلاق عجلة النمو في الإقتصاد المحلي.

وفندت الحسن مهام هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس كما ورد في نظام انشائها، ودورها في جذب الاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية وتحسين التبادلات التجارية العالمية.

وبعد هذا العرض المفصل، دار نقاش بين الحضور تمحور حول كيفية افادة القطاع الخاص من المشاريع المرتقبة للمنطقة الاقتصادية الخاصة.

هذا ويعول القطاع الخاص آمالاً كبيرة على هذه المنطقة للدور الهام الذي ستلعبه في تدعيم النشاط الاقتصادي والقطاعات الانتاجية بشكل عام وكذلك كونها تشكل رافعة للنهوض بالاقتصاد في طرابلس والشمال واستيعاب عدد كبير من اليد العاملة في هذه المنطقة.

تقرير باسل الخطيب.