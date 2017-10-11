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لقاء أولي بين اللجنة الفلسطينية لمتابعة ملف المطلوبين في عين الحلوة مع مدير فرع مخابرات الجيش اللبناني في الجنوب

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