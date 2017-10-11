لقاء أولي بين اللجنة الفلسطينية لمتابعة ملف المطلوبين في عين الحلوة مع مدير فرع مخابرات الجيش اللبناني في الجنوب

عقدت لجنة متابعة ملف المطلوبين في مخيم عين الحلوة، المنبثقة عن القيادة السياسية الفلسطينية في لبنان، اول لقاء لها مع مدير فرع مخابرات الجيش اللبناني في الجنوب العميد فوزي حمادة. وقد حضر اللقاء ايضاً العميد ممدوح صعب والعقيد سهيل حرب،وذلك صباح اليوم، في ثكنة محمد زغيب العسكرية في صيدا.

وتمحور اللقاء حول ملف المطلوبين، اذ اكد اعضاء اللجنة حرصهم على أمن واستقرار مخيم عين الحلوة والجوار اللبناني الشقيق.

كما اطلع اعضاء اللجنة العميد حمادة على الخطوط العريضة للآليات التي تم التوافق فلسطينيا عليها والمتعلقة بقضية المطلوبين، واكدوا بأنهم لن يدخروا أي جهد في سبيل معالجة هذا الملف والانتهاء منه بما يتناسب مع المصلحة الوطنية المشتركة”الفلسطينية واللبنانية”.

بدوره، اكد العميد حمادة على استعداده لمواصلة التنسيق وتقديم كل الدعم للجنة متابعة ملف المطلوبين وللقيادة السياسية الفلسطينية أيضاً، كي تتمكن من تحقيق الانجازات بكل الملفات ذات الاهتمام المشترك في مخيم عين الحلوة،وخاصة ملف المطلوبين باعتباره يتقدم بالاولوية على كافة القضايا الاخرى.