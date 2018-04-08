لقاءات شعبية للنائب الحريري في صيدا ودعوة للمشاركة الكثيفة بالإنتخابات

اعلنت النائب بهية الحريري ان وزارة الثقافة تعد من خلال بلدية صيدا ملفاً لتقييم وضع البيوت في المدينة القديمة لدراسة امكانية تأهيلها وترميمها.

وخلال جولة انتخابية لها في صيدا، أكدت الحريري ان المدينة القديمة تشكل جوهرة بحاجة دائمة لإبرازها من خلال ما تختزن من قيمة تاريخية وتراثية وانسانية.

واشارت الحريري الى اطلاق البلدية لمشروع نموذجي مميز لإعادة تأهيل ساحة بحر العيد وتقديمها بشكل وحلة جديدة، هذا الى جانب استمرار العمل على تأمين مقومات الحياة الأساسية من كهرباء ومياه ودعم للحرف وفرص عمل لأبنائها.

ثم زارت الحريري حي الكنان حيث اقيم لها استقبال قبالة مقهى “الصيادين”، ومن هناك توجهت الى حارة الأميركان حيث عقدت لقاء بدعوة من عائلة رندة البطش قبطان، قبل ان تنتقل عبر باب السراي الى محلة فرن الساحة حيث زارت عائلة ابو ربيع ملكي، ومن هناك توجهت عبر الأزقة والشوارع الضيقة والقديمة الى منزل السيد سعد الدين الأتب، ثم زارت منزل عائلة السيد جوزيف ملكي في محلة فرن الساحة حيث عايدتهم بمناسبة عيد الفصح لدى طائفة الروم الأرثوذكس، لتتوجه بعدها مرورا بساحة باب السراي الى حي الشارع حيث لبت دعوة محمد الأتب الى لقاء في منزله في حارة “طل وأرجع” حضره حشد من سكان وقاطني المحلة.

وكانت الحريري واصلت لقاءاتها مع العائلات في صيدا بحضور المرشح عن المقعد السني الثاني في المدينة المحامي حسن شمس الدين، فزارت برفقته الحاج درويش الحداد في محلة زاروب النجاصة، ومنزل ام رضا السن في حي الحاج حافظ، ومنزل حسن الحبال في المدينة الصناعية – صيدا ومنزل عائلة باسمة المصري قبلاوي في منطقة شرحبيل، ومنزل خليل وهبي في عين الدلب.

كما التقت عددا من عائلات وشباب وشابات آل سعدية في منزل زكريا سعدية في عين الدلب.

ولبت الحريري كذلك دعوة عائلة المرحوم عرفات الشماع وارملته فاطمة نور جلول الى لقاء في منزلهم في منطقة لبعا شرق صيدا.

كما التقت آل المحمد وآل موسى في حي الحاج حافظ في المدينة.

هذا وعقدت الحريري اجتماعا تنسيقيا للهيئة القانونية للائحة “التكامل والكرامة” في دارة مجدليون بحضور المرشح شمس الدين، واعتبرت ان صيدا اليوم امام تحدي المشاركة بكثافة في عملية الاقتراع في السادس من ايار لتقول كلمتها ولترد بإرادة اهلها كل محاولات المصادرة لقرار المدينة ومحاولات الاستهداف لمشروع رفيق الحريري ممثلا في صيدا بـ”بهية الحريري”، لأنّ هذا المشروع استطاع الوقوف بوجه كل محاولات الهيمنة على المدينة.