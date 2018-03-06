لصوص يستولون على 5 ملايين دولار من طائرة ألمانية في البرازيل

استولى لصوص على 5 ملايين دولار نقداً، كانت في طريقها من البرازيل إلى سويسرا على متن طائرة تابعة لشركة لوفتهانزا الألمانية، أثناء توقفها بمطار الشحن الكبير قرب ساو باولو (جنوب شرق)، ولم تستغرق عملية السطو سوى بضع دقائق مساء أول من أمس (الأحد)، ولم تتمكن السلطات من إيقاف أي مشتبه به حتى مساء أمس.

وبحسب الشرطة الاتحادية البرازيلية، دخل اللصوص مدرج الشحن بمطار فيراكوبوس في كامبيناس بسيارة (بيك آب)، ألصقوا عليها ملصقات تحاكي شعار الشركة المكلفة بأمن المهبط.

وكانت الطائرة الألمانية قد وصلت من مطار غوارولوس الدولي في ساو باولو إلى فيراكوبوس، أكبر مطارات الشحن بالبرازيل، في طريقها إلى وجهتها النهائية في سويسرا.

ووفق صحيفة (فولها دي ساو باولو)، كان المال الذي سرق في عهدة شركة نقل الأموال برينكس.

وأوضحت الصحيفة، أن السرقة نفذها خمسة رجال دخلوا المهبط وهددوا عناصر الأمن قبل الاستيلاء على المال، وتم كل ذلك في نحو 6 دقائق.

وشهدت عمليات السطو تصاعداً في البرازيل، وهي تستهدف في معظم الحالات شاحنات ثقيلة خصوصاً تلك التي تزود ريو دي جانييرو.

المصدر: الشرق الأوسط