لشباب دائم.. أفضل 6 أطعمة مضادة للشيخوخة

إن تناول مواد غذائية معينة مع وجبة الفطور مثلاً له تأثير كبير على طول فترة الشباب لدى الإنسان ومكافحة الشيخوخة. أبرز هذه المواد، ومنها الرمان، نستعرضها في هذا التقرير:

1. التوت الأزرق:

رغم صغر حجمه إلا أنه مفيد جدا. فهو غني بمادة “البوليفينول”، وهي من المواد المضادة للأكسدة والغنية بالألياف وتساعد على تعزيز المهارات الحركية، وتناولها باستمرار يساعد على الوقاية من أمراض القلب والسرطان والسكر.

ففي دراسة حديثة، نشرتها المجلة العلمية لأمراض الدورة الدموية العلمية والصادرة عن جمعية أمراض القلب الأميركية، ثبت أن النساء اللواتي يتناولن التوت الأزرق أو فواكه مشابه كالفريز وغيرها أقل عرضة للإصابة بنوبات قلبية بنسبة 32 بالمئة مقارنة بالنساء اللواتي لا يتناولنه إلا نادراً.

2. دقيق الشوفان:

تشير الدراسات إلى دور دقيق الشوفان في خفض مستويات الكوليسترول في الدم، إذ يحتوي على ألياف خاصة قابلة للذوبان، ما يساعد على الحد من الكوليسترول الضار. إضافة إلى العديد من المواد المضادة للأكسدة التي تمنع تلف الخلايا وتساعد على تقليل التجاعيد.

3. البيض:

تكثر الشكوك حول دور البيض في رفع مستوى الكوليسترول في الدم، إلا أن دراسات أكدت أن الأشخاص الأصحاء بإمكانهم تناول بيضة واحدة يومياً بدون أن يكون لذلك عواقب سلبية على صحتهم. وبالرغم من ذلك فإن البيض يحتوي على العديد من الفيتامينات منها فيتامين B1، B2، B3، B5 B6، B12، إضافة إلى البوتين والكولين وحمض الفوليك. ويساعد الكولين على حماية الذاكرة أما مادتي لوتين وزياكسانثين فتساعدان على تقوية الرؤية.

4. الشاي الأخضر:

العديد من أنواع الشاي غنية بالمواد المضادة للأكسدة، فالشاي الأخضر يحتوي على مادة مضادة للأكسدة تسمى EGCG وهي مادة تقضي على التجاعيد وتساعد على تجديد خلايا الجلد. ومن مميزات الشاي الاخضر بأنه يساعد على الوقاية من مرض السرطان كما ينظم نسبة السكر في الدم ويقلل من الالتهابات المعوية المعروفة بمتلازمة كرون والتهاب القولون التقرحي.

5. الرمان:

لأولئك الذين لا يفضلون شرب الشاي الأخضر، عليهم شرب عصير الرمان. إذ تشير الدراسات إلى أن كوبا واحد من عصير الرمان يوميا يمنع حدوث التجاعيد. فالرمان يبطئ عملية الأكسدة الطبيعية لحمض DNA ويقي من الإصابة بأمراض القلب ويقلل من التوتر.

6. الجريب فروت (الليمون الهندي):

يقوي هذا النوع من الفاكهة الشعور بالشبع ما يساعد على تخفيف الوزن. ويمكن أن يساعد على تخفيض مستوى الكوليسترول ويقي من الإصابة بأمراض القلب. ويحذر الأطباء من تناوله مع بعض الأدوية، إذ من الممكن أن يكون تأثيره مميتاً.

المصدر: DW