لزيادة التفاؤل.. تناولوا الكثير من الخضار والفاكهة

وجدت دراسة جديدة أن الأشخاص الذين يتناولون الكثير من الخضار والفاكهة يميلون للتفاؤل أكثر بشان مستقبلهم.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن الباحثين في جامعة “هارفارد” اكتشفوا أن لدى الأشخاص المتفائلين مستويات عالية من مركبات الكاروتينويد النباتية في دمهم.

ومن مركبات الكاروتينويد المعروفة مركّب “بيتا- كاروتين” الموجود بمستويات عالية في عصير الليمون والخضروات الورقية.

وكانت دراسات سابقة أشارت على أن مستويات مضادات الأكسدة المرتفعة، والتي تشمل الكاروتينويد، هي مؤشر على الصحة الجيدة.

وأشار الباحثون إلى أنها الدراسة الأولى من نوعها التي تربط بين التفاؤل ومستويات الكاروتينويد الصحية.

ووجد العلماء أن الأشخاص الأكثر تفاؤلاً كان لديهم ارتفاع بنسبة 13% في معدّلات الكاروتينويد في الدم مقارنة بالأشخاص الأقل تفاؤلاً.

ووجدوا أن الأشخاص الذي يتناولون حصتين غذائيتين أو أقل من الفاكهة والخضار في اليوم كانوا أقل تفاؤلاً ممن يتناولون 3 حصص أو أكثر.

المصدر: يو بي آي