لخسارة الوزن سريعا.. اتبعوا “رجيم الماء”

هل لديكم مناسبة مفاجئة وتريدون خسارة الوزن سريعاً؟ ما عليكم سوى اتباع رجيم الماء، فهو من أكثر البرامج الصحيّة والسريعة في الوقت نفسه، وليس له أيّ آثار جانبية على صحّتكم. ما عليكم معرفته هو ان رجيم الماء يعتمد على برنامج غذائي متوازن يرتكز على شرب الماء، ولن يحرمكم من تناول وجبات كاملة.

إليكم البرنامج المفصّل إذا أردتم اتباع رجيم الماء:

اليوم الأول:

الإفطار: كوب من الماء الدافئ على الريق.

بعد الإفطار بساعة: قطعة توست مع حبّة بيض.

قبل الغداء: كوبان من الماء الدافئ.

الغداء: قطعتان من الستيك المشويّ، قطعة من التوست، حساء الخضار.

بعد الغداء بساعة: أي نوع من أنواع الفاكهة (حبّة واحدة).

العشاء: علبة لبن قليل الدسم، عصير برتقال طبيعي.

اليوم الثاني:

الإفطار : كوبان من الماء الدافئ على الريق.

بعد الإفطار بساعة: بيضة مسلوقة، كوب من الشاي مع الحليب.

قبل الغداء: كوب من الماء الدافئ.

الغداء : ربع قطعة من الدجاج المسلوق، قطعة توست، طبق سلطة، حساء.

بعد الغداء بساعة: عصير برتقال.

العشاء: علبة لبن قليل الدسم، ثمرة فاكهة (حبّة واحدة).

اليوم الثالث:

الإفطار: كوبان من الماء الدافئ على الريق.

بعد الإفطار بساعة: جبنة خالية من الدّسم، قطعة من التوست.

قبل الغداء: ثلاثة أكواب من الماء الدافئ.

الغداء: طبق من الخضار المشكّلة مع 3 ملاعق من الأرز، قطعة من التوست.

بعد الغداء بثلاثة ساعات: كوب من الماء الدافئ.

العشاء: قطعة من التوست، 3 ملاعق من الفول.

اليوم الرابع:

الإفطار: 3 أكواب من الماء الدافئ على الريق.

بعد الإفطار بساعة: 3 ملاعق من الفول.

قبل الغداء: كوبان من الماء الدافئ.

الغداء: 3 شرائح من السمك المشوي، 3 ملاعق من الأرز، حساء وسلطة.

العشاء: كوب من الماء الدافئ، علبة لبن قليل الدسم، ثمرتان فاكهة.

اليوم الخامس:

الإفطار : كوبان من الماء الدافئ على الريق، قطعة من الجبن خالي الدسم، قطعة من التوست، كوب شاي بالحليب.

قبل الغداء: 3 أكواب من الماء الدافئ.

الغداء: 3 قطع من ستيك اللحم، حساء.

العشاء: كوبان من الماء الدافئ، علبة لبن قليل الدسم، بيضة مسلوقة.

اليوم السادس:

الإفطار : 3 أكواب من الماء الدافئ، 3 ملاعق من الفول، قطعة من التوست، شاي بالحليب.

قبل الغداء: 4 أكواب ماء دافئ.

الغداء: 400 غرام كبدة مشوية، قطعة من التوست، سلطة.

العشاء: جبنة خالية من الدسم، قطعة من التوست، عصير برتقال طبيعي.

اليوم السابع:

الإفطار : 3 أكواب من الماء الدافئ على الريق، جبنة مثلّثات (قطعة واحدة).

قبل الغداء: 3 أكواب من الماء الدافئ.

الغداء : 3 ملاعق من الأرز، 3 قطع من السمك المشوي، سلطة.

العشاء: 3 أكواب من الماء الدافئ، كوب من زبادي، حبّة برتقال.

جربوا رجيم الماء لمدة أسبوع ولاحظوا الفرق، وتمتعوا بقوام رشيق وجسم مميز.

المصدر: صبايا ستايل