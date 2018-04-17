لحظات رعب في طائرة عربية كادت تسقط بالبحر (فيديو)

انتابت ركاب طائرة ليبية تابعة لخطوط “البراق” أثناء رحلة داخلية من بنغازي إلى طرابلس الأحد، حالة من الرعب الحقيقي والهلع الكبير، عندما عايشوا لحظات كادت فيها الطائرة التي كانت تقلهم أن تسقط في البحر بسبب المطبات الهوائية التي اعترضتها.

وأظهر مقطع فيديو تم التقاطه من داخل الطائرة لحظات مروّعة عاشها الركاب، حيث تعالت صيحات الفزع والتكبير والتضرع إلى الله، بعدما شعروا باقتراب الموت منهم، كما وثق المقطع اهتزاز الطائرة بشكل قوي خلال مرورها بمطبّات هوائية.

ويستحضر عمران الشايبي مسؤول في البنك المركزي، كان من ضمن من عايشوا أطوار الرحلة، بعد وصوله بسلام اللحظات العصيبة التي مرّ بها والتي كتب له خلالها عمرا جديدا، ويقول: “بعد دقائق من انطلاق الرحلة من مطار بنينا إلى العاصمة طرابلس، دخلت بنا الطائرة في فقاعة جوّية كاد خلالها قائدها أن يفقد التحكم فيها، حيث انحدرت إلى الأسفل وبدأت الأجنحة تترنح يمينا ويسارا حتّى تطاير بعض الركاب من أماكنهم”.

وأضاف في تدوينة على “فيسبوك” أن هذا “الوضع استمر قرابة ربع ساعة عمّ خلالها الصراخ المكان، وشعر الجميع بأنها النهاية، وبدأوا ينتظرون أن ترتطم الطائرة بالأمواج”، قبل أن ينجح القائد في استعادة السيطرة عليها والهبوط بسلام في مطار طرابلس”.

المصدر: العربية