لجنة الموازنة تتوصل إلى إجراءات إصلاحية.. والحكومة تقرها الاثنين

أنجزت اللجنة الوزارية المكلفة دراسة مشروع موازنة العام 2018 برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، مهمتها في مناقشة المشروع، وتوصلت إلى مجموعة من الإجراءات الإصلاحية والتحفيزية.

وأكد عدد من الوزراء إثر انتهاء الاجتماع أن اللجنة توصلت إلى خفض للنفقات بشكل جيد وهناك إجراءات لتحسين الجباية والواردات بشكل جيد أيضاً. وأحالت اللجنة المشروع الذي وافقت عليه، على جلسة لمجلس الوزراء تُعقد في الثانية من بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي، ويعقد إثر انتهائها الرئيس الحريري ووزير المال علي حسن خليل مؤتمراً صحافياً لتقديم ملخص لكل أعمال اللجنة.

بعد الاجتماع الذي ترأسه الرئيس الحريري عند السابعة والنصف مساء، وانتهى عند التاسعة والربع، وحضره الوزراء: ​الجراح​، ​شقير، فرعون،​ خليل، فنيش، رائد خوري​، بيار بو عاصي​، ​و​يوسف فنيانوس​ والأمين العام لمجلس الوزراء ​فؤاد فليفل​، قال وزير المال:” الأرقام تُحدد بشكلها النهائي بعد أن يحيلها مجلس الوزراء على مجلس النواب، لكن الأكيد أننا أمام مجموعة من الإجراءات الإصلاحية والتحفيزية، وأنا شخصياً مرتاح للتخفيض الذي أجريناه على أرقام الموازنة”.

وقال الوزير بو عاصي لـ”المستقبل”: “تم خفض للنفقات بشكل جيد، وهناك تحسين للجبايات والواردات بشكل جيد، وأصبح ضبط للمالية العامة نتوقعه لسنة 2018 ولكن نحن كفريق سياسي كنا نتمنى أن تكون هناك إصلاحات في العمق، إصلاحات بنيوية وتحديداً في مجال إشراك القطاع الخاص في إدارة بعض القطاعات ومنها الاتصالات والطاقة. ونحن نعتبر ذلك قفزة نوعية كنا نُطالب بها ولا نزال نُطالب بها”.

وقال الوزير خوري: “أجرينا إصلاحات عديدة، أولاً تكلمنا في تخفيض موازنات الوزارات وعملنا على بعض الأمور التي لها علاقة بتحديد الضرائب لتحسين الجباية، ما يؤدي إلى خفض أرقام الموازنة بشكل مقبول جداً. نحن هدفنا تخفيض العجز واستطعنا الوصول اليه”.