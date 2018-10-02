لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين طرابلس بحثت في التطورات

عقدت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين – لجنة طرابلس والميناء، اجتماعها الدوري في مقر تجمع المرأة اللبنانية، تابعت خلاله المستجدات المتعلقة بقانون الايجارات “التهجيري ألاسود”، ونتائج الزيارات التي قامت بها وفود اللجنة على النواب.

من جهة ثانية، زار وفد شبابي اللجنة للاعلان عن دعمهم لحراك المستأجرين، معبرين عن “التزامهم الكامل من منطلق كونهم خارج الارتهان السياسي”، وتم الاتفاق على “مواصلة الحوار وتبادل الزيارات الدائمة لتأمين نجاح كافة الانشطة المتفق عليها كخطوة نحو توحيد الجهود”.