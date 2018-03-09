لجنة الدفاع عن القضية الارمنية: جمهورية أرتساخ لم تكن ولن تكون أبدا جزءا من أذربيجان

اصدرت لجنة الدفاع عن القضية الارمنية في لبنان، بيانا، أكدت فيه “أن جمهورية أرتساخ الحرة الديموقراطية ذات السيادة، لم تكن ولن تكون أبدا جزءا من أذربيجان المعروفة بفسادها وسياسات الاستبداد المتبعة لديها”.

وجاء في بيان اللجنة الاتي:”ها قد مضت أعوام ثلاثون منذ ظهور مسألة كاراباخ على الساحة السياسية. كانت قد بدأت المشكلة تتفاقم تدريجيا لدرجة اعتداءات مسلحة قامت بها أذربيجان ضد الشعب الأرمني المسالم نتيجة رغبة الإقليم بالالتحاق بأرمينيا السوفياتية”.

اضاف:”هذا ما حصل خلال انهيار الاتحاد السوفياتي : بالفعل، عام 1991 وجدت جمهورية أرتساخ الظرف السياسي موات للمطالبة بسيادة واستقلال الاقليم، وفق القوانين والتشريعات الصادرة عن الاتحاد السوفياتي، وتطابقا لمبادىء القانون الدولي في إطار تأسيس الدول المستقلة”.

وتابع:”أظهر هذا الواقع تناقضا حادا في المنطقة بأكملها نظرا للديكتاتورية السائدة في أذربيجان من جهة، والنظام الحر الديموقراطي المنصوص عنه في دستور جمهورية أرتساخ من جهة أخرى”.

اضاف البيان:”جاء في مضمون الدستور في مادته الاولى، الصادرة في 10 كانون الأول 2006، والمكررة في 20 شباط 2017، مفاده ما يلي:”إن جمهورية كاراباخ الجبلية هي دولة ذات سيادة، نظامها ديموقراطي، مبني على العدالة الاجتماعية والتشريعات القانونية”.

وتابع:”كما تشير المادة الثانية أن جمهورية أرتساخ تعتمد على الانتخابات الحرة استنادا الى الاستفتاءات الشعبية بحسب الدستور والقوانين المرعية الإجراء، تركز المادة على العبارة التالية “اغتصاب السلطة يعد جريمة”.

واردف:”إن جمهورية أرتساخ تدعم بصورة واضحة وكاملة فكرة حل المسألة سلميا، وهذا ما يتعارض بشكل حاد مع سياسة أذربيجان. وأفضل شاهد هو ما اقترفته أيادي إميل سافاروف عندما قتل الملازم الأرمني كوركين ماركاريان، عندما كان هذا الأخير نائما”.

واكمل:”لقد جرت هذه العملية الاجرامية في 18 شباط 2004، خلال رعاية دورة الحلف الأطلسي (ناطو). وبدلا من معاقبته على جريمته، فقد منحه إلهام ألييف، رئيس جمهورية أذربيجان، ترفيعا في رتبته وتعويضات مختلفة، كما بادر مؤخرا الى تعزيز منصبه بمنحه درجات أعلى”.

اضاف:”كانت هذه الرسالة واضحة، تبرز سياسة أذربيجان المبنية على الكراهية والتمييز العنصري، ونية قتل الأرمن. نضيف بأن أذربيجان قامت بهجمات غير مبررة في نيسان 2016 ، متبعة اسلوب داعش في قطع الرؤوس، وارتكاب الجرائم الشنيعة ضد المدنيين العزل. وما زالت منذ 1994-1995 ، بالرغم من اتفاقية وقف إطلاق النار تستمر في انتهاكاتها. نذكر أيضا بأن قيادات أذربيجان تواصل لغاية اليوم خطابها التهديدي التحذيري ليس فقط في مسألة تحرير أرتساخ، إنما طالت أيضا يريفان، عاصمة أرمينيا”.

وختم بالقول:”كل ما أشير إليه آنفا، يؤكد أن جمهورية أرتساخ الحرة، الديموقراطية، ذات السيادة، لم تكن ولن تكون أبدا جزءا من أذربيجان المعروفة بفسادها وسياسات الاستبداد المتبعة لديها”.