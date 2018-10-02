لجنة الادارة أقرت جزءا من قانون الاعلام والمطبوعات

تابعت لجنة الادارة والعدل النيابية برئاسة النائب جورج عدوان دراسة موضوع قانون الاعلام والمطبوعات علما ان اللجنة وجهت كتبا الى كل وسائل الاعلام والمواقع الالكترونية والتواصل الاجتماعي الرسمي للمشاركة في صياغة بنود القانون من خلال ملاحظاتها عليه.

لجنة الاعلام والاتصالات النيابية برئاسة النائب حسين الحاج وحضور عدد من الوزراء المعنيين تناولت من جهتها موضوع الامن السيبراني وشددت ان لبنان مكشوف على مستوى القطاعين العام والخاص، والى حد كبير.

لجنة الاشغال العامة والطاقة والمياه التي اجتمعت برئاسة النائب نزيه نجم وحضور وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال يوسف فنيانوس بحثت في قانون معالجة الإشغال غير القانوني للاملاك البحرية العامة على ان تواصل البحث فيه الاسبوع المقبل. اللجنة درست ايضا اقتراح يتعلق بالسماح بإنشاء طابق منحدر مغطى بالقرميد

وخلال جلسة للجنة التربية والتعليم العالي والثقافة برئاسة النائب بهية الحريري تم عرض استراتيجية الخطة الوطنية لمنع التطرف العنيف في لبنان.

اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة تابعت البحث في مواد قانون الصندوق السيادي

اما لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط

فطالبت بـإقرار ​قانون التجارة​ في أول جلسة تشريعيّة مقبلة بهدف تحريك العجلة الاقتصادية