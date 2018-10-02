لجنة الأشغال تابعت الإشغال غير القانوني للأملاك العامة البحرية

عقدت لجنة الاشغال العامة والطاقة والمياه جلسة في الحادية عشرة قبل ظهر اليوم برئاسة النائب نزيه نجم وفي حضور المقرر النائب حكمت ديب والنواب: فيصل الصايغ، سليم عون، علي عمار، محمد خواجة، جوزف اسحق، فؤاد المخزومي، اسامة سعد، حسين جشي، محمد الحجار، علي بزي، زياد الحواط، قاسم هاشم، علي عمار.

كذلك حضر وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس، المدير العام للنقل البري والبحري الدكتور عبد الحفيظ القيسي، المدير العام للتنظيم المدني الياس الطويل.

نجم

إثر الجلسة قال النائب نجم: “عقدت لجنة الاشغال والنقل والطاقة والمياه اجتماعا عند الساعة الحادية عشرة صباحا، خصص لدرس جدول الاعمال المؤلف من بندين، الاول اقتراح قانون يتعلق بالسماح بإنشاء طابق منحدر مغطى بالقرميد، وقد استمعت اللجنة الى مداخلات معالي الوزير والسادة النواب والمدير العام للتنظيم المدني، وتم الاتفاق على تشكيل اللجنة بإعادة صياغة اقتراح قانون بهذا الشأن، واللجنة مؤلفة من السادة: معالي وزير الاشغال العامة والنقل الاستاذ يوسف فنيانوس والزملاء النواب حكمت ديب، محمد الحجار، حسين جشي، جوزف اسحق، وفيصل الصايغ، والمدير العام للتنظيم المدني الياس الطويل ونقيبي المهندسين في بيروت والشمال، على ان تعقد اللجنة جلستها الاولى نهار الخميس الواقع فيه 11/10/2018. وجرى البحث في قانون معالجة الإشغال غير القانوني للاملاك العامة البحرية، وتبين انه فقط 25 في المئة من المخالفين تقدموا بمطالبتهم، وهي 227 طلب من اصل 1068 مخالفة، وقد أنهت الوزارة ملفات 123 مخالفة وحددت غراماتها بموجب القانون، وسيتم في القريب العاجل تكليف المخالفين الذين تقدموا بطلبات المعالجة بالغرامات المفروضة عليهم بموجب القانون، مع العلم انه انتهت مدة تقديم الطلبات بموجب القانون الصادر، والمدة كانت تنتهي في 25/1/2018، وسوف يستكمل البحث في الاملاك البحرية وتسوية مخالفات البناء الاسبوع المقبل في حضور معالي وزير الاشغال الاستاذ يوسف فنيانوس”.