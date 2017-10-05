لتصبح سعيداً.. ساعد زوجتك في الأعمال المنزلية

تتمنى كثير من النساء أن يقوم أزواجهن بمساعدتهن في الأعمال المنزلية، وهو ما يرفضه أغلبهم، حيث إنهم يرون ذلك من واجبات المرأة، لكنْ: كيف سيكون الحال إذا ما علِم الرجال بأن تلك المساعدة ستجعلهم أكثر سعادة في حياتهم؟

واكدت دراسة حديثة اجتماعية، أجراها باحثون من جامعة كامبريدج البريطانية، أن الرجال الذين يشاركون زوجاتهم في الأعمال المنزلية، مثل كي الملابس، وتلميع الأثاث والأرضيات، هم أكثر سعادة من أقرانهم الذين يحجمون عن إنجاز هذه المهام.

وبحسب ما أوردته وكالات إخبارية عن الدراسة، فإن الباحثين أرجعوا السبب في شعور الأزواج بالسعادة إلى تخفيفهم الأعمال المنزلية عن كاهل “شريكة الحياة”، ما يجعلهم يستمرون في إنجاز تلك المهام، بل والحرص على أدائها على أكمل وجه.

يشار إلى أن هذه الدراسة ليست الوحيدة التي تؤكد على سعادة الرجل عند مشاركته في الأعمال المنزلية، فقد كشفت دراسة، أجريت في عام 2015 عن فوائد التنظيف المنزلي، أن الرجال الذين يشاركون في الأعمال المنزلية، هم أكثر سعادة من الآخرين، كما كشفت دراسة كندية حديثة، نُشِرت مؤخراً، أن الأزواج الذين يشاركون زوجاتهم في القيام بالأعمال المنزلية، يتمتعون بحياة جنسية أفضل أثناء ممارسة العلاقة الحميمة معهن، مقارنة بمَن لا يفعلون ذلك.

المصدر: سيدتي