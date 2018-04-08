لتحسين الصحة.. ضريبة على السكر بالمشروبات الغازية في هذا البلد

دخلت الضريبة على صناعة المشروبات الغازية (ضريبة السكر) حيز التنفيذ في بريطانيا، بحسب صحيفة “ذي تلغراف”.

وبحسب الصحيفة، سيتم فرض ضرائب على شركات المشروبات الغازية حسب كمية السكر التي تحتوي عليها منتجاتها، وسط توقعات بأن ترتفع أسعار عدد من هذه المشروبات.

وستذهب الأموال التي سيتم جمعها من هذه الضرائب إلى خزينة وزارة التعليم، ويعتقد أنه سيتم جمع 520 مليون دولار لفائدة الرياضة في المدارس الابتدائية.

ومن المتوقع، حسب الصحيفة، أن تؤدي هذه الخطوة إلى تحسين الصحة في بريطانيا من خلال معالجة الأمراض المرتبطة بالسمنة ومرض السكري، خاصة بين الفئات الأقل ثراء.

وأوضحت أن ضريبة السكر الحكومية دفعت صانعي معظم المشروبات الغازية الرائدة إلى تقليل السكر من أجل إبقاء الأسعار منخفضة.

وتوصي الحكومة بألا تشكل السكريات الحرة (المضافة إلى الأطعمة أو المشروبات) أكثر من 5% من الطعام والمشروبات كل يوم.