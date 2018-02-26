لتتأكد من سلامة الـPassword.. اليك هذه النصائح

يوفّر برنامج إدارة كلمات المرور 1Password وظيفة أمان جديدة للتحقق من سلامة كلمة المرور وتعرضها للاختراق في مواقع الويب الأخرى أم لا، وللقيام بذلك فإن برنامج 1Password يعتمد على قاعدة البيانات “Pwned Passwords” الخاصة بخبير الأمان الأسترالي تروي هانت.

وتعمل وظيفة الأمان الجديدة على مطابقة كلمات المرور مع تسريبات البيانات المعروفة، ويُمكن للمستخدم عند تحديد كلمة مرور التأكد من أنها آمنة، وتتوفر هذه الخدمة لجميع مستخدمي برنامج 1Password.

ومع ذلك يمكن للمستخدم استعمال قاعدة البيانات “Pwned Passwords” بحرية دون برنامج إدارة كلمات المرور 1Password، ولكن لدواعي الأمان نصح الخبير تروي هانت بعدم إدخال كلمات المرور التي تُستعمل في الواقع الفعلي، وتظهر الفائدة العملية لهذه الخدمة من خلال استبعاد كلمات المرور غير الآمنة مسبقاً.

المصدر: د.ب.أ – 24