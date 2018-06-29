لبنان يهزم الاردن بحضور جماهيري غفير

استضاف ​منتخب لبنان لكرة السلة​ نظيره ​الاردن​ي على ملعب مجمع نوفل في الذوق ضمن منافسات تصفيات مونديال السلة في لقاء كان عنوانه الفوز ل​منتخب الارز​ لتعويض خسارة المباراة الاولى امام الاردن . لبنان خاض 4 لقاءات وفاز في 3 وخسر واحدة امام الاردن بفارق 4 نقاط بينما لدى الاردن 4 لقاءات و4 انتصارات .

الفوز اللبناني سيضع منتخب الارز في وضع جيد قبل انطلاقة المرحلة الثانية وانضمام كل من ​نيوزيلندا​ و​الصين​ و​كوريا الجنوبية​ للاردن ولبنان و​سوريا​ لذا تمت التعبئة للقاء والشعب اللبناني لبى النداء وامتلا الملعب على الاخر .

الربع الاول انهاه ​رجال الارز​ 24 – 14 مع تعملق من ​امير سعود​ و​علي حيدر​ من خارج القوس وسجلوا سلات متتالية لينهوا الربع متفوقين ووضعوا منتخب النشامى تحت الضغط . هذا الضغط تابع في الربع الثاني واكمل رجال المدرب سابا قتالهم وانهوا الشوط الاول 38 – 30 .

معاناة لبنان كانت كبيرة تحت السلة فسيطر الاردن على الريباوند وسجلوا سلات متتالية تحت السلة وقلصوا الفارق الى 4 نقاط 58 – 54 لمصلحة لبنان .

اما الربع الاخير فكان عنوانه القتال من قبل لاعبي المنتخب وكانوا قاب قوسين من سرقة المباراة لكن رميتي ​زيد عباس​ الحريتين الضائعتين منحتا الفوز لمنتخب الارز بنتيجة 77 – 76 .

هذا الفوز جعل لبنان متساويا مع الاردن بعدد النقاط لكن فارق السلات هي لمصلحة الاردن اذ فاز في اللقاء الاول بفارق 4 نقاط ولبنان فاز بنقطة واحدة .