لبنان يهزم الاردن بحضور جماهيري غفير

استضاف منتخب لبنان لكرة السلة نظيره الاردني على ملعب مجمع نوفل في الذوق ضمن منافسات تصفيات مونديال السلة في لقاء كان عنوانه الفوز لمنتخب الارز لتعويض خسارة المباراة الاولى امام الاردن . لبنان خاض 4 لقاءات وفاز في 3 وخسر واحدة امام الاردن بفارق 4 نقاط بينما لدى الاردن 4 لقاءات و4 انتصارات .
الفوز اللبناني سيضع منتخب الارز في وضع جيد قبل انطلاقة المرحلة الثانية وانضمام كل من نيوزيلندا والصين وكوريا الجنوبية للاردن ولبنان وسوريا لذا تمت التعبئة للقاء والشعب اللبناني لبى النداء وامتلا الملعب على الاخر .
الربع الاول انهاه رجال الارز 24 – 14 مع تعملق من امير سعود وعلي حيدر من خارج القوس وسجلوا سلات متتالية لينهوا الربع متفوقين ووضعوا منتخب النشامى تحت الضغط . هذا الضغط تابع في الربع الثاني واكمل رجال المدرب سابا قتالهم وانهوا الشوط الاول 38 – 30 .
معاناة لبنان كانت كبيرة تحت السلة فسيطر الاردن على الريباوند وسجلوا سلات متتالية تحت السلة وقلصوا الفارق الى 4 نقاط 58 – 54 لمصلحة لبنان .
اما الربع الاخير فكان عنوانه القتال من قبل لاعبي المنتخب وكانوا قاب قوسين من سرقة المباراة لكن رميتي زيد عباس الحريتين الضائعتين منحتا الفوز لمنتخب الارز بنتيجة 77 – 76 .
هذا الفوز جعل لبنان متساويا مع الاردن بعدد النقاط لكن فارق السلات هي لمصلحة الاردن اذ فاز في اللقاء الاول بفارق 4 نقاط ولبنان فاز بنقطة واحدة .
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