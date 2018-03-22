لبنان يستعد للمشاركة بمؤتمر “سيدر” بورقة اقتصادية شاملة

هي المرة الاولى التي يقر فيها لبنان رؤية اقتصادية تمتد لثمانية أو عشرة سنوات، هي رؤية يسير بها لبنان الى مؤتمر سيدر الذي يعقد في العاصمة الفرنسية في باريس في السادس من نيسان المقبل.

إنه البرنامج الاستثماري الوطني للبنى التحتية بمجموع 17253 مليار دولار كلفة دورتين من الخطة.

إستثمارات الدورة الأولى تبلغ 10,8 مليارات دولار أميركي منها 369 مليوناً للإستملاك، ويسعى لبنان لتمويل هذه المرحلة في مؤتمر سيدر على ان يتكفل القطاع الخاص بثلاثة لاربع مليارات منها.

وتبلغ حصة قطاع النقل 32,94 بالمئة من الدورتين الأولى والثانية، مقابل 20,82 بالمئة للكهرباء، و18,17بالمئة للمياه، و13,93بالمئة لمياه الصرف الصحي.

أما حصة إدارة النفايات الصلبة والاتصالات فتبلغ 8,10 بالمئة و4,06 بالمئة على التوالي، جميعها في الدورة الأولى. وتبلغ حصة البنى التحتية للقطاعين الثقافة – السياحة والصناعة 1 ,96 بالمئة.

حوالي خمسين دولة ومنظمات تمويلية تجتمع حول لبنان، لقاء تحضيري الاثنين المقبل بمشاركة لبنانية في الطريق الى المؤتمر الذي يشكل نافذة امل جديدة للوطن واقتصاده.

تقرير: شربل عبود