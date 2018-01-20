لبنان يستعد لاستلام المتهم الثاني في تفجير صيدا بعد اتصالات الحريري بالقيادة التركية

في وقت قياسي تمكنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، من كشف منفذي تفجير صيدا الأخير.

واعلنت ان الإستخبارات الإسرائيلية هي وراء محاولة اغتيال القيادي في حماس محمد حمدان.

اسبوع فقط مر على محاولة الإغتيال التي استهدفت القيادي في حركة حماس ​محمد حمدان​ في صيدا، هو وقت قياسي تمكنت خلاله شعبة المعلومات في ​قوى الأمن الداخلي​ من كشف كيفية تنفيذ الاستخبارات الإسرائيلية الموساد لعملية التفجير التي نجا منها حمدان.

فبعد سلسلة من التحقيقات التقنية والاستعلامية المعقّدة، تمكن محققو شعبة المعلومات من تحديد هوية المشتبه به الذي أدار مجموعة من الأفراد لتنفيذ محاولة الاغتيال.

التحقيقات أظهرت ان المجموعة تولت مراقبة منزل حمدان لمدة معينة ، ونفّذت يوم 11 كانون الثاني مناورة يمكن الاستنتاج بأنها كانت محاولة للاغتيال جرى وقف تنفيذها من دون معرفة السبب.

وبحسب ما توصل إليه المحققون، فإن المجموعة انتقلت إلى صيدا فجر يوم 14 كانون الثاني، وتولى أحدهم زرع العبوة الناسفة أسفل سيارة حمدان، قرابة الثالثة والنصف فجرا، ابتعدت بعدها المجموعة عن محيط منزل القيادي، ثم عادت قرابة السابعة والنصف، وبقيت في انتظار نزوله من منزله إلى سيارته.

وفور تفجير العبوة، غادرت المجموعة المكان، بإتجاه بيروت، حيث تفرّقت. وفيما ضاع أثر باقي أفراد الشبكة، تمكن محققو «شعبة المعلومات» من العثور على «آثار تقنية» لرأس الشبكة، في العاصمة أدت إلى تحديد هويته. وتحديد هويات واسماء الخلية كما تمكنت من مصادرة سيارتين تم إستعمالهما في تنفيذ التفجير.

وقد دهم المحققون مواقع في بيروت و طرابلس، واستجوبوا عدداً من الاشخاص، وضبطوا وثائق ومعدات يجري تحليلها لمعرفة ما إذا كانت ستفضي إلى أدلة تساهم في كشف معلومات إضافية عن المشتبه فيهم.

مدينة صيدا التي شهدت هذا التفجير عادت الحياة في مرافقها الى طبيعتها بعد اسبوع من التوتر خوفا من اي اعتداءات جديدة, وشكر رئيس بلديتها محمد السعودي ومنسق تيار المستقبل في صيدا ناصر حمود قوى الأمن الداخلي وشعبة المعلومات على السرعة الفائقة في كشف ملابسات الحادث ,اما فلسطينيا فأبدى مسؤول حماس علي بركة ارتياحه لهذا الإنجاز

الجميع شكروا ايضا تعاون كافة الأجهزة الأمنية من اجل بسط الأمن والإستقرار من اجل منع الخطر عن كل لبنان.