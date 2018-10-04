لبنان يستضيف قمة إقتصادية ـ إجتماعية عربية

على وقع التهديدات الاسرائيلية المستمرة بدأ لبنان توجيه الدعوات الى قمة إقتصادية ـ إجتماعية عربية يستضيفها في كانون الثاني المقبل، إذ كلّف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عدداً من الوزراء تسليم الدعوات الى الملوك ورؤساء الدول العربية. وفي هذا الاطار سيتوجّه وزير المال علي حسن خليل اليوم الى تونس والمغرب لتسليم الدعوة الى الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي وملك المغرب محمد السادس، على أن يتولى وزراء آخرون نقل الدعوات الى بقية الملوك والرؤساء العرب.

وعلمت «الجمهورية» انّ سوريا ليست من بين المدعوين الى هذه القمة، لأنّ عضويتها في جامعة الدول العربية معلّقة، ولا يستطيع لبنان تجاوز هذا الواقع والدخول في متاهات يمكن ان ترتدّ عليه سلباً.