لبنان يستضيف القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية في العام 2019 وليس القمة العربية العادية

افادت الوكالة الوطنية للاعلام انه علم ان القمة العربية التي سيستضيفها لبنان في العام 2019 اسمها “الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية للعام 2019″، وهي غير القمة العربية العادية.

والقمة الاقتصادية والاجتماعية تبحث حصرا قضايا اقتصادية وتنموية واجتماعية تحدد مواضيعها مسبقا، وبالتالي وقع التباس بأن لبنان سيستضيف القمة الثلاثين بدورتها العادية والتي لم يحدد مكان انعقادها بعد، بينما ما حدد استضافته في لبنان هو الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية.