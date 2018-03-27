لبنان يخطف الانتصار القاتل امام ماليزيا

ضمن منافسات الجولة السادسة خلال فعاليات تصفيات ​بطولة اسيا لكرة القدم​ (الامارات 2019 ) ، خطف ​المنتخب اللبناني​ الانتصار القاتل في الثواني الاخيرة بنتيجة 2 – 1 امام ضيفه ​المنتخب الماليزي​ في المباراة التي اقيمت على ارض ​مدينة الرئيس كميل شمعون الرياضية​ في العاصمة ​بيروت​ امام ​الجمهور اللبناني​ الذي فرح بنتيجة فريق بلاده الذي حسم تواجده في المستوى الثاني خلال قرعة البطولة بعد تصدره المجموعة الثانية .

وفي الشوط الاول ، بسط ابناء الارز السيطرة في الدقائق الاولى ، و سرعان مل افتتح التسجيل نجم ​فريق ​النجمة​​ و منتخب لبنان، اللاعب ​​حسن معتوق​​ من ركلة جزاء في الدقيقة 19 ترجمها بنجاح في مرمى ​ماليزيا​ و بعد ذلك تناقل الفريقان الفرص و الخطورة لكن رجال المدرب رادولوفيتش انهوا هذا الشوط بتفوق لبنان بنتيجة 1 – 0 .

وفي الشوط الثاني ، حاول الضيوف مراراً تقليص النتيجة لكنهم اصطدموا بثلابة دفاعات المنتخب اللبناني الذي حاول اضافة غلته عن طريق الثنائي ​ربيع عطايا​ وحسن معتوق لكن محاولاتهما بأت بالفشل و في الدقيقة 72 اكمل لاعب ماليزيا ​محمد بن احمد​ الكرة الركنية بنجاح في شباك لبنان ليعادل النتيجة 1 – 1 ، وليشتعل اللقاء في الدقائق الاخيرة حيث حاول لبنان تفادي المستوى الثالث في قرعة البطولة القارية وذلك بانقضاضهم على المنطقة الماليزية لتسجيل الهدف الثاني و لكن الدفاعات الماليزية قاتلت بشراسة وصمدت حتى الثواني الاخيرة حيث وضع ​هلال حلوة​ لمسته الساحرة واهدى لبنان الانتصار الغالي في نهاية اللقاء بنتيجة 2 – 1 ويبعد لبنان عن المستوى الثالث في القرعة .