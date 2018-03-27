لبنان يخطف الانتصار القاتل امام ماليزيا

ضمن منافسات الجولة السادسة خلال فعاليات تصفيات بطولة اسيا لكرة القدم (الامارات 2019 ) ، خطف المنتخب اللبناني الانتصار القاتل في الثواني الاخيرة بنتيجة 2 – 1 امام ضيفه المنتخب الماليزي في المباراة التي اقيمت على ارض مدينة الرئيس كميل شمعون الرياضية في العاصمة بيروت امام الجمهور اللبناني الذي فرح بنتيجة فريق بلاده الذي حسم تواجده في المستوى الثاني خلال قرعة البطولة بعد تصدره المجموعة الثانية .
وفي الشوط الاول ، بسط ابناء الارز السيطرة في الدقائق الاولى ، و سرعان مل افتتح التسجيل نجم فريق النجمة و منتخب لبنان، اللاعب حسن معتوق من ركلة جزاء في الدقيقة 19 ترجمها بنجاح في مرمى ماليزيا و بعد ذلك تناقل الفريقان الفرص و الخطورة لكن رجال المدرب رادولوفيتش انهوا هذا الشوط بتفوق لبنان بنتيجة 1 – 0 .
وفي الشوط الثاني ، حاول الضيوف مراراً تقليص النتيجة لكنهم اصطدموا بثلابة دفاعات المنتخب اللبناني الذي حاول اضافة غلته عن طريق الثنائي ربيع عطايا وحسن معتوق لكن محاولاتهما بأت بالفشل و في الدقيقة 72 اكمل لاعب ماليزيا محمد بن احمد الكرة الركنية بنجاح في شباك لبنان ليعادل النتيجة 1 – 1 ، وليشتعل اللقاء في الدقائق الاخيرة حيث حاول لبنان تفادي المستوى الثالث في قرعة البطولة القارية وذلك بانقضاضهم على المنطقة الماليزية لتسجيل الهدف الثاني و لكن الدفاعات الماليزية قاتلت بشراسة وصمدت حتى الثواني الاخيرة حيث وضع هلال حلوة لمسته الساحرة واهدى لبنان الانتصار الغالي في نهاية اللقاء بنتيجة 2 – 1 ويبعد لبنان عن المستوى الثالث في القرعة .
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