لبنان يتصدر مجموعته ويمر إلى ربع النهائي لمواجهة العراق

تمكن ​المنتخب اللبناني​ من التأهل إلى الدور ربع النهائي من ​بطولة كأس آسيا لكرة الصالات​ المقامة حالياً في تايوان، وذلك بعد تحقيقه الفوز اليوم على حساب ​المنتخب الأردني​ بنتيجة هدفين مقابل هدف، في ختام دور المجموعات، ليتصدر مجموعته الرابعة محققاً إنتصاراين وتعادل، ومتفوقاً بذلك على ​منتخب تايلاند​ الذي حل في المركز الثاني بعد فوزه هو الآخر على ​منتخب قيرغزيستان​ 8-1.

وسجل هدفي منتخب الأرز في اللقاء كلّ من ​علي الحمصي​ و​علي طنيش​ بعدما كان قد تأخر المنتخب الوطني بهدف مقابل لاشيء.

وسيواجه لبنان في الدور ربع النهائي المنتخب العراقي يوم الخميس المقبل في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت بيروت، في حين سيلعب منتخب تايلاند مع منتخب إيران.