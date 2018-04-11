لبنان يتخذ إجراءات احترازية ويُعدّل مسارات الطائرات فوق سوريا وقبرص

مع الحديث عن ضربة أميركية محتملة لسوريا وحفاظا على سلامة الملاحة الجوية، تم تعديل مسار بعض رحلات طيران الشرق الاوسط، تخوفا من تعرض اجهزة الملاحة الاسلكية للتشويش على فترات متقطعة.

هذا الاجراء الاحترازي أعلن عنه وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس بعد ترؤسه إجتماعات عدة، بحضور رئيس مجلس إدارة طيران الشرق الاوسط محمد الحوت وفريق فني ووفد من مديرية الطيران.

فنيانوس طمأن اللبنانيين، وأكد عبر تلفزيون “المستقبل” أن مطار رفيق الحريري الدولي سيبقى مفتوحا أمام كل الرحلات الجوية.

ويبقى هذا الإجراء الاحترازي مؤقتا لـ72 ساعة بانتظار ما ستحمله الساعات المقبلة من تطورات اقليمية ودولية.

تقرير: غيدا جبيلي