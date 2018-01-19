لبنان.. العاصفة تنحسر بعد ظهر اليوم وأضرارا جسيمة نتيجة سرعة الرياح

افادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ان طريق ضهر البيدر الطرق إلى مراكز التزلج في كفردبيان سالكة امام السيارات الرباعية الدفع، أما طريق عام القبيات – الهرمل وطريق كفردبيان حدث بعلبك مقطوعة حاليا بسبب تراكم الثلوج.

وكانت الثلوج تساقطت ليلا على ارتفاع 900 متر وما فوق، ومن المنتظر ان تنحسر العاصفة بعد ظهر اليوم بعدما خلفت اضرارا جسيمة نتيجة سرعة الرياح وغزارة الامطار.

ففي بيروت وقع حادث سير أمام وزارة التربية في الاونيسكو كما سقطت لوحة اعلانية في المصيطبة وأخرى على طريق المطار، ما ادى الى تضرّر عدد من السيارات، وكذلك الامر في طرابلس جراء انهيار حائط ثكنة الجيش في المنكوبين، في وقت سجل حادث سير في زحلة.

كما ادت الرياح العاتية الى اقتلاع عدد من الاشجار في بساتين الموز والحمضيات في القاسمية والقليلة، وتشكلت برك المياه بسبب الامطار الغزيرة في منطقة الحوش، وعلى طريق (البص – معركة)، وفي العديد من الطرقات الفرعية.

وقد استمر توقف حركة الملاحة في مرفأ صور التجاري لليوم الثاني نتيجة ارتفاع الامواج، كما لزم صيادو الاسماك منازلهم بعد ان ثبتوا مراكبهم في حرم ميناءي صور والناقورة .

وكان وزير التربية مروان حمادة قد دعا مديري الثانويات والمدارس والمهنيات في المناطق الجبلية الى اتخاذ الموقف المناسب حيال اقفال مؤسساتهم.