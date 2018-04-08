لبنان أسقط هونغ كونغ وتأهل الى النهائي لمواجهة تايلاند

تأهل لبنان الى نهائي المجموعة الآسيوية-الأوقيانية الثانية لمسابقة كأس ديفيس بعدما فاز على هونغ كونغ(3-1) في اللقاء الذي أقيم ضمن نصف النهائي على ملعبجامعة سيدة اللويزة (زوق مصبح).وسيواجه لبنان في النهائي تايلاندا في ايلول المقبل.
وبعدما تقدّم لبنان على خصمه(2-0) في اليوم الأول السبت ، حسم فريق الأرز التأهل الأحد بالتقدم (3-1) امام جمهور غفير تقدّمه رئيس الاتحاد اللبناني للعبة أوليفر فيصل واعضاء الاتحاد ومراقب الاتحاد الدولي وائل عباس وجمهور غفير واكب اللاعبين اللبنانيين بالطبل والزمر طوال المباراتين .وفي تفاصيل اليوم الثاني والأخير، وفي فئة الزوجي ،فاز الثنائي وونغ شون هان ويوك باك لونغ(هونغ كونغ) على هادي حبيب وجيوفاني سماحة(لبنان) بمجموعتين لصفر(6-2)(6-4) ليقلص هونغ كونغ الفارق الى (1-2) في عدد الانتصارات.قاد المباراة الحكم اللبناني حامل الشارة البيضاء نيقولا ساسين .وجمعت المباراة الرابعة المصنفين اول في كل من المنتخبين بنجامين حسن ووونغ شون هان ليفوز اللبناني في مباراة رفيعة المستوى بمجموعتين لصفر(7-6)و(6- 3 ) وليحجز لبنان مكاناً له في النهائي لمواجهة تايلاندا.وجاءت المجموعة الأولى متكافئة ومثيرة ونجح حسن في انهائها بالتاي بريك(7-6).وفي المجموعة الثانية سيطر حسن على أجوائها ولينهيها لمصلحته(6-3) ولتنفجر الفرحة اللبنانية على المدرجات وعلى الملعب في اجواء احتفالية .
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