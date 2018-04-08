لبنان أسقط هونغ كونغ وتأهل الى النهائي لمواجهة تايلاند

تأهل لبنان الى نهائي المجموعة الآسيوية-الأوقيانية الثانية لمسابقة ​كأس ديفيس​ بعدما فاز على ​هونغ كونغ​(3-1) في اللقاء الذي أقيم ضمن نصف النهائي على ملعبجامعة سيدة ​اللويزة​ (زوق مصبح).وسيواجه لبنان في النهائي تايلاندا في ايلول المقبل.

وبعدما تقدّم لبنان على خصمه(2-0) في اليوم الأول السبت ، حسم فريق الأرز التأهل الأحد بالتقدم (3-1) امام جمهور غفير تقدّمه رئيس ​الاتحاد اللبناني​ للعبة ​أوليفر فيصل​ واعضاء الاتحاد ومراقب ​الاتحاد الدولي​ وائل عباس وجمهور غفير واكب اللاعبين اللبنانيين بالطبل والزمر طوال المباراتين .وفي تفاصيل اليوم الثاني والأخير، وفي فئة الزوجي ،فاز الثنائي وونغ شون هان ويوك باك لونغ(هونغ كونغ) على ​هادي حبيب​ وجيوفاني سماحة(لبنان) بمجموعتين لصفر(6-2)(6-4) ليقلص هونغ كونغ الفارق الى (1-2) في عدد الانتصارات.قاد المباراة ​الحكم اللبناني​ حامل الشارة البيضاء نيقولا ساسين .وجمعت المباراة الرابعة المصنفين اول في كل من المنتخبين ​بنجامين حسن​ ووونغ شون هان ليفوز اللبناني في مباراة رفيعة المستوى بمجموعتين لصفر(7-6)و(6- 3 ) وليحجز لبنان مكاناً له في النهائي لمواجهة تايلاندا.وجاءت المجموعة الأولى متكافئة ومثيرة ونجح حسن في انهائها بالتاي بريك(7-6).وفي المجموعة الثانية سيطر حسن على أجوائها ولينهيها لمصلحته(6-3) ولتنفجر الفرحة اللبنانية على المدرجات وعلى الملعب في اجواء احتفالية .