لبنانيان يحققان المرتبتين الثانية والثالثة في الحساب الذهني

يبدو أنه اسبوع النجاحات لبلدة شحيم الواقعة في اقليم الخروب، فبعدما استطاعت التلميذة ندين الحاج شحادة من تحقيق المرتبة الأولى على صعيد لبنان في الشهادة المتوسطة، تمكن التلميذان نبيل عويدات ونعمان أمين من تحقيق المرتبة الثانية والثالثة على التوالي على مستوى العالم، في مباراة الحساب الذهني التي حصلت في دبي.

والدا نبيل يؤكدان على اهمية الحسابات الذهنية للأطفال خصوصا في عصر التكنولوجيا، أما وعلى بعد بضعة امتار من منزل نبيل، منزل نعمان أمين الذي بدأ التحضير للمشاركة في مسابقة حساب ذهني عالمية أخرى.

هذه عينة من الأطفال اللبنانيين الذين يصرون على الإبداع والتفوق المحلي والعالمي.

تقرير حسن درويش