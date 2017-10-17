لا زيادة بعدد النازحين.. والمشنوق: نسبة جرائم السوريين أقل من اللبنانيين

مع استمرار جرائم السلاح الفردي، أطلق عصر الثلاثاء، دليل التصنيف الموحد للجرائم وعقوباتها في التشريع اللبناني، حيث اكد وزير الداخلية نهاد المشنوق أن نسبة جرائم النازحين السوريين أقل من نسبة جرائم اللبنانيين.

واطلق في السراي الحكومي “التصنيف الموحد للجرائم وعقوباتها في التشريع اللبناني” برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وبدعوة من وزيري الداخلية نهاد المشنوق والعدل سليم جريصاتي وبحضورعدد من القادة الأمنيين والقضاة والمحامين والقانونيين.

وبعد عرض مفصل لأبواب الدليل وتفاصيله من قبل رئيسة لجنة اعداد الدليل القاضية سهير الحركة، اكد الوزير المشنوق ان الهدف منه هو انشاء قاعدة بيانات موحدة وموثوقة للجرائم، ما يعزز الثقافة القانونية، مشيرا الى ان القرار بإعداد الدليل اتخذ في حكومة الرئيس الحريري الأولى وانتهى العمل به في الحكومة الحالية.

واعلن المشنوق ان جرائم القتل في لبنان وصلت الى نسب مرتفعة لكنها لا ترتبط بالكامل بالنازحين السوريين، لافتا الى عدم زيادة اعداد النازحين هذا العام.

بدوره، اعتبر جريصاتي ان هذا الدليل هو المدماك الاول لاستراتيجية تحدد الخطوط العريضة لنظرة الحكومة اللبنانية الحديثة الى الجرائم ومرتكبيها مما يسهل عمل القضاء والقضاة، مشيراً الى ان اطلاق الدليل من السراي يحمل في طياته معان كثيرة.

وشدد جريصاتي على ان الدليل سوف يتم وضعه بتصرف الضابطة العدلية ويساعد على الإحصاء من اجل عملية التقييم.

من جهة ثانية، اكد وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي أن اللبنانيين يرفضون التوطين والسوريين أنفسهم يريدون العودة.

وأشار خلال ورشة عن أعباء النزوح إلى أن ما نتقاسمه من لقمة العيش مع النازحين في ظل ضآلة المساعدات وتقاعس الدول المانحة، بات يستدعي انتقالا من الخطوات الإغاثية الى التنموية وهذا ما طرحه الحريري.