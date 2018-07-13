لا جديد حول تشكيل الحكومة رغم المساعي المبذولة

التوتير عبر تويتر تراجع لصالح الدوزنة..تحريك الجمود مستمر لكن حتى الآن راوح مكانك.

حركة مشاورات واتصالات في بيت الوسط بشأن تشكيل الحكومة، وعين التينة عينها على تسريع التشكيل وهي بحسب مصادرها غير مفرطة بالتفاؤل، لكن الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري يتساعدان لحلحلة الامور كما أبلغت المصادر تلفزيون المستقبل.

دخول الديمان على خط تبريد التسخين بين الثنائي المسيحي يساهم في ضخ الدم بعروق المصالحة، لكن الاجتماع الثلاثي لم يوصل الى درجة تبادل التنازلات عن حصص وحقائب.

التيار الوطني الحر يترك للرئيس الحريري أن يبادر كون التشكيل من مهمته الدستورية كما يقول، أما القوات اللبنانية فتؤكد للمستقبل ان قرارها بجعبة الرئيس المكلف الذي تعتبر انه يتحدث باسمها.

خلف صفحته على تويتر يتربع النائب السابق وليد جنبلاط، واضعا سقفا لن يتنازل عنه وفق مصادره وهو انه يريد ثلاثة وزراء دروز.

وانطلاقا من كل تشعبات الداخل، أين يقف الخارج؟

الخارج لايزال يراقب، لكن المراقبين يتخوفون من ان التعقيدات الداخلية قد تدفع بتدخل خارجي، ما يضع تشكيل الحكومة اللبنانية على طاولة المساومات وتبادل الاوراق بين الدول الاقليمية والغربية.

تقرير: ربيع شنطف