لا تقل هذه العبارات لطفلك

نشر المعالجان النفسيان البريطانيان، هيزر تورجيون، وجولي رايت، دليلا يساعد الوالدين في التعامل مع مشاكل تربية الطفل.

ونشرت صحيفة “ذي إنديبندنت” البريطانية لمحة عن الدليل، وقائمة بالعبارات التي يجب على الوالدين الامتناع عن توجيهها تحت أي ظرف لأطفالهما، لأنها تفاقم سلوكهم السلبي وتؤدي إلى مشاكل في التواصل بين الأهل وأطفالهم. وتمثلت العبارات في:

1- كم مرة قلت لك لا تفعل ذلك؟

2- لقد أخرجتني عن طوري!

3- لماذا لا تسمع الكلام؟

4- توقف عن البكاء فأنت تتصرف كطفل!

5- لأنني قلت ذلك!

6- إذا لم تغلقه على الفور فلن تحصل على الحلوى اليوم!

ولحل جميع المعضلات التي تواجه الأهل في العملية التربوية، ينصح الخبيران في دليلهما لتربية صحية، بالتقرب من الأطفال وتفهم مشاكلهم واستخدام النقاش الهادئ الذي يرفع من معنويات الطفل، ويمنحه شعورا بأنه على قدر من المسؤولية كغيره من أفراد العائلة. ويحتوي الدليل على مجموعة من المراحل التطبيقية لحل هذه المشكلة أو تلك.