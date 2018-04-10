لا ترموا هذه الأشياء في “البالوعة” أبداً.. والسبب؟

يرمي الناس الكثير من الأشياء في “البالوعة” من دون أن يتنبّهوا إلى أنّ بعض الأشياء التي يرمونها كان من الأفضل أن ترمى في سلّة المهملات.

وبحسب موقع “صبايا ستايل”، فلكي تتجنّبوا ارتكاب هذه الأخطاء، ولكي تتجنبوا انسداد المجاري الصحية في منزلكم، هناك بعض الأشياء التي من الأفضل رميها في القمامة لا في المجلى أو المغسلة أو “بالوعة” الحمام.

1- الزيت

ينصح بشدة بعدم سكب الزيت الذي تطهون به في البالوعة، فإذا كان الزيت سائلاً فهذا لا يعني أن تتخلّصوا منه بهذه الطريقة. يلتصق الزيت بداخل الأنابيب، وعندما يقسو يتسبَّب بانسدادها.

اسكبوا الزيت في وعاء محكم الإغلاق وارموه في سلَّة المهملات. إذا كان لديكم كمية كبيرة من الزيت، توجهوا إلى مركز لإعادة تدوير الزيت أو مباشرة إلى مكبِّ النفايات.

2- ثفل القهوة

عندما تنتهون من تحضير قهوتكم، قد تحاولون سكب ثفل القهوة في المغسلة، ولكن لا تفعلوا هذا. حتى لو كانت كميّته بسيطة، فهو أحد الأسباب الرئيسية لانسداد التمديدات الصحية.

استخدموا مصفاة عندما تغسلون أكواب القهوة، ثمّ ارموا الثفل في سلة المهملات أو استعملوه كسماد لنباتاتكم.

3- الأدوية

حتى لو حوّلتم الأدوية غير المستخدمة والمنتهية مدتها إلى بودرة، يجب ألا ترموها في “البالوعة”، فالمواد الكيميائية الموجودة فيها قد تجد طريقها إلى مياه الشرب بعد إعادة التدوير.

إذا رغبتم في أن تتخلّصوا من بعض أدويتكم، مهما كان السبب، خذوها إلى الصيدلية القريبة منكم. الصيدليات مزوّدة بوحدة للتخلّص من الفضلات الطبية المتخصِّصة.

4- المناديل الورقية

المناديل الورقية لا تتحلّل فعلياً وتبقى عالقة في الأنابيب وتسبب انسدادها. يجب أن تعتبروها نفايات صلبة.

سلّة المهملات هي المكان المناسب، وهذا ينطبق على كلّ أنواع المناديل سواء كانت تستعمل مرة واحدة أو أكثر.

5- اللاصقات على الفواكه والأوعية

قد نقول إنَّها صغيرة ولا تخلق أي مشكلة، وهذا خطأ، فالمشكلة مع اللاصقات أنّها يمكن أن تلتصق داخل الأنابيب بكلّ سهولة. كما أنَّ اللاصقات مصنوعة من مواد تأخذ الكثير من الوقت كي تتحلّل.

انزعوا اللاصقات على الفواكه أو الأوعية وارموها في الزبالة حيث يجب أن تكون.

6- أعقاب السجائر

عندما يمتصُّ الفلتر الموجود في أعقاب السجائر الماء، فهو يتمدّد. كما أنّ أعقاب السجائر لا تتحلّل أبداً، وهي تحتوي مواد كيميائية مؤذية مثل “النيكوتين” الذي قد يلوث الماء.

استخدموا منفضة سجائر مليئة بالرَّمل من أجل الرماد. ثمَّ انقعوا أعقاب السجائر في الماء كي تتجنّبوا حدوث حريق، وبعدها ارموها في سلَّة المهملات.

7- قشر البيض

إذا سحقتم قشور البيض إلى قطع صغيرة جداً فهذا لا يعني أنها ستمرّ عبر الأنابيب. هذه القطع الصغيرة يمكن أن تعلق الواحدة بالأخرى وتتسبب بانسداد كارثي. إنها لا تتحلّل كما قد نعتقد.

استعملوا قشر البيض في مزروعاتكم كسماد أو قشِّروا البيض المسلوق مباشرة في سلَّة المهملات.

8- الطحين

يصبح الطحين سميكاً عندما يمزج مع الماء. فإذا رميتم الطحين في “البالوعة”، تخيّلوا نوع المزيج الذي سيتكتَّل في الداخل. وإذا جمعتم هذا مع أشياء أخرى، ستكون النتيجة انسداداً مزمناً.

استعملوا دائماً الطحين، سواءً كان ممزوجاً بالماء أو لا، في تسميد المزروعات.

9- مستحضرات التنظيف

تحتوي مستحضرات التنظيف على مواد كيميائية مؤذية مثل “الفوسفات”، مضادات البكتيريا ومركبات أخرى لا يمكن التخلّص منها في مصانع معالجة المياه المبتذلة وهي تشكِّل خطراً علينا كما على البيئة.

لذا لا ترموا مستحضرات التنظيف في “البالوعة”. اتبعوا التعليمات الموجودة على هذه المستحضرات والمتعلقة بالتخلص منها. أو اتصلوا بالمصنّع لتعرفوا التعليمات.

10- فضلات الأطعمة

يمكن التخلُّص من فضلات الأطعمة بطريقة أكثر وعياً بدل رميها في “البالوعة”. إنَّها فضلات صلبة يمكن أن تعلق في الأنابيب وتسبّب مشكلة حقيقية.

استعملوا فضلات الخضار مثل “الكرفس” أو “الهليون” في تسميد المزروعات. الأطعمة الأخرى مثل الفواكه، الخضار، منتجات الحليب، الحبوب والخبز يمكن أن تتحلّل بيولوجياً أيضاً.

المصدر: صبايا ستايل