“لاكوست” تستبدل تمساحها الشهير

تتميز شركة “لاكوست” بوضع رمز تمساحها الأخضر الشهير على ألبستها. لكن الشركة بصدد وضع رموز لحيوانات مهددة بالانقراض، ضمن تشكيلة محدودة لدعم التنوع البيئي.

وتعاونت “لاكوست” مع الاتحاد العالمي للحفاظ على الطبيعة، لتنتج قمصان “بولو” عليها رموز الحيوانات المتبقية من الأنواع المهددة، وسيستمر العقد بين الجهتين لثلاث سنوات.

وبموجب العقد، سيتم إنتاج 1775 قميص من نوع “بولو”، وسيصل سعر كل قميص إلى 183 دولار، لكن الشركة لن تجني شيئا من الأرباح إذ ستذهب العائدات إلى المنظمة الناشطة في حماية الأنواع المعرضة للانقراض.

وتضم الحيوانات العشرة المحتفى بها في “لاكوست”، وحيد القرن الجاوي، السلحفاة البورمية، نسر الكوندور الكاليفورني، نمر سومطرة، قرد الليمور وحيوانات أخرى.