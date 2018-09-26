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لافروف: نحذر من أي هجمات ضد سوريا تحت ذرائع واهية
لافروف: نحذر من أي هجمات ضد سوريا تحت ذرائع واهية
فى:
26 سبتمبر 2018, 19:02
فى:
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لافروف: نحذر من أي هجمات ضد سوريا تحت ذرائع واهية
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