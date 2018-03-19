لاعب سيرك يلفظ أنفاسه الأخيرة خلال العرض! (فيديو)

لقي اللاعب في فرقة سيرك “دو سوليه” العالمية الشهيرة يان أرنو (38 عاماً) مصرعه بطريقة مأساوية أثناء تأرجحه في الهواء وسقوطه على الأرض أمام مئات المشاهدين.

وأظهر مقطع فيديو نُشر على الإنترنت اللاعب أثناء العرض البهلواني الذي جرى ضمن برنامج “VOLTA” لسيرك “دو سوليه” في مدينة تامبا بولاية فلوريدا الأميركية، أمس الأحد.

وسقط أرنو من الأعلى بشكل مفاجئ، أثناء تأرجحه بالحبل وارتطم بالأرض ليلفظ أنفاسه الأخيرة.

وقال زملاء اللاعب إنّه كان يعدّ من ذوي الخبرة، إذ عمل لفترة تزيد عن 15 عاماً في السيرك.

المصدر: روسيا اليوم