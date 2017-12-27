لاتسيو يهزم فيورنتينا ويصعد لقبل نهائي كأس إيطاليا

انتزع فريق لاتسيو بطاقة التأهل إلى الدور قبل النهائي بكأس إيطاليا لكرة القدم بتغلبه على فيورنتينا 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في دور الثمانية من البطولة.

ويدين لاتسيو بالفضل في هذا الفوز للاعبه سيناد لوليتش الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة السادسة.

وكان لاتسيو صعد لدور الثمانية بعد تغلبه على تشيتاديللا المنافس بدوري الدرجة الثانية الإيطالي، 4 / 1 في دور الستة عشر، فيما تأهل فيورنتينا لدور الثمانية بعد تغلبه على سامبدوريا 3 / 2 .

ويحتل لاتسيو المركز الخامس في جدول ترتيب أندية الدوري الإيطالي برصيد 36 نقطة، فيما يحتل فيورنتينا المركز الثامن برصيد 26 نقطة.