وشملت الدفعة الأولى تشمل عشرة حافلات ذات طابقين وستعمل علي خطين يربطان مناطق شرق القاهرة بمدينة القاهرة الجديدة.

وروعي خلو الطرق التي ستسير فيها الحافلات الجديدة من الانفاق والكباري، نظرا لارتفاع الحافلات ذات الطابقين مقارنة بمثيلاتها العادية.

وأكد محافظ القاهرة عاطف عبد الحميد حرص المحافظة على توفير أفضل خدمة لراحة المواطن ومواكبة أنظمة الحياة الحديثة فى هذه النوعية من الحافلات المميزة ومكيفة الهواء وذات نظام جيد للتهوية بهدف استيعاب أكبر عدد من الركاب.

وشدد على أنه سيتم الدفع بحافلات المرحلة الأولى لتخدم المحاور ذات كثافة الركاب المرتفعة، ولربط المناطق العمرانية الجديدة مثل القاهرة الجديدة والتجمعات بقلب العاصمة.

المصدر: سكاي نيوز