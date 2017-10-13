لأنصار يتطلع للاحتفاظ بالصدارة.. والسلام زغرتا يتربص بالعهد

سيسعى الأنصار للاحتفاظ بصدارة الدوري اللبناني لكرة القدم عندما يلتقي في مباراة محفوفة بالمخاطر مع مضيفه الإخاء الأهلي عاليه في أبرز مباريات المرحلة الرابعة، بعد غدٍ السبت.

ويدخل الأنصار، الذي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب بـ13 مرة، المباراة بمعنويات عالية منتشيًا بفوزه على غريمه التقليدي النجمة (5-1) في المرحلة الأخيرة.

ونجح الألماني روبرت جاسبرت مدرب الأنصار في تشكيل فريق متجانس ساعده على تصدر الترتيب بفارق الأهداف عن النبي شيت، بـ7 نقاط لكل منهما.



ويعول مدرب الأنصار، في سعيه للحفاظ على سجل فريقه خاليًا من الهزائم على عباس عطوي، وعدنان حيدر بقيادتهما لخط الوسط وعلى سرعة المهاجمين السنغاليين تالا نداي والحاج مالك الذي تألق وأحرز 4 أهداف متتالية في مباراة فريقه الأخيرة لينفرد بصدارة قائمة الهدافين برصيد 6 أهداف.

وستكون المباراة، أفضل اختبار للأنصار الذي يستعد لمواجهة العهد بطل الدوري في مباراة قمة في المرحلة التالية.

وفي المقابل يبحث الإخاء الأهلي عن تحقيق أول انتصار هذا الموسم ليضع حد لسلسلة نتائجه السلبية بعد أن اكتفى فريقه بتعادلين، وخسارة ليحتل المركز الـ11، وقبل الأخير بنقطتين.

وحاول العراقي عبد الوهاب أبو الهيل، مدرب الإخاء الأهلي، خلال التمارين إعادة الثقة للاعبيه الذين قدموا مباريات جيدة بالمراحل الماضية، رغم فشلهم في تحقيق أي فوز؛ لأنهم واجهوا فرقًا قوية في هذه المرحلة المبكرة من الموسم.

ويعتمد مدرب الإخاء الأهلي، على جهود محمد أبو عتيق، وأحمد حجازي، والمغربي ربيع هوبر، والعراقيين فلاح الجنابي، وليث صاحب.

وسيسعى النجمة لاستعادة نغمة الانتصارات عندما يلتقي مع الإصلاح البرج الشمالي الوافد الجديد في مباراة بدون جمهور بقرار من اتحاد الكرة عقابًا للنجمة على أعمال الشغب التي تسبب بها جمهوره بمباراته الأخيرة.

وسيحاول جمال الحاج مدرب النجمة تقديم أداء قوي يصالح به جمهوره الذي خرج غاضبًا بعد الخسارة الكبيرة التي مني بها أمام الأنصار.

وقال الحاج بعد الهزيمة: “قدمنا أداءً جيدًا أمام الأنصار باعتراف الكل والأخطاء التي ارتكبناها قادرون على معالجتها وعندي كل الثقة باللاعبين والفريق لا يزال منافسًا جديًا على لقب الدوري”.

ويعول مدرب النجمة الذي يحتل فريقه المركز السادس برصيد 4 نقاط على حسن المحمد، وأكرم مغربي، والنيجيري موسى كبيرو في الهجوم في ظل غياب نادر مطر، وحسن معتوق قائد منتخب لبنان بسبب الإصابة.

وسيتابع خليل وطفا مدرب الإصلاح فريقه من على المدرجات بعد إيقافه 6 أشهر من قبل الاتحاد؛ بسبب احتجاجه الصارخ على قرارات التحكيم.

وسيسعى الصفاء لاستعادة نغمة الانتصارات عندما يلتقي مع الراسينج في مباراة قوية في افتتاح المرحلة غدًا الجمعة، بينما يأمل التضامن صور متذيل الترتيب أن يحقق أول انتصار قد يساعده على الخروج من أزمته عندما يلتقي مع الشباب العربي الصاعد حديثا للدرجة الأولى.

وتنتظر العهد الذي يحتل المركز الثامن برصيد 3 نقاط، مباراة من المرجح أن تكون صعبة عندما يلتقي مع مضيفه السلام زغرتا صاحب المركز الرابع برصيد 4 نقاط الأحد القادم.

وسيلعب موسى حجيج مدرب العهد المباراة تحت ضغط بعد الانتقادات الكبيرة التي تعرض لها بسبب فشله في قيادة فريقه لتحقيق أول انتصار.

كان العهد اكتفى بالتعادل ثلاث مرات هذا الموسم مع النجمة (2-2)، والتضامن صور، والإخاء الأهلي بنفس النتيجة (1-1).

وسيرحب مدرب العهد بعودة اللاعبين هيثم فاعور ومحمد حمود للمشاركة مع الفريق، لكنه سيفتقد جهود حسين دقيق الظهير الأيسر الذي طرد في مباراة فريقه الأخيرة.

وسيحاول التونسي ماهر السديري مدرب السلام الاستفادة من حالة الإرباك التي يمر بها منافسه وتحقيق انتصاره الثاني على التوالي بعد فوزه على التضامن صور (2-1) في الأسبوع الماضي.

ويلتقي النبي شيت على ملعبه مع ضيفه طرابلس في مباراة يبحث فيها كل فريق عن تحقيق فوزه الثاني على التوالي وتعزيز موقعه في قائمة الترتيب.