لأصحاب آي فون.. لا تفتحوا هذه الرسالة “القاتلة”

قبل ساعات قليلة تداول مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي خبراً عن تلقيهم رسالة نصية على هواتفهم “آي فون” بمثابة “قنبلة موقوتة”، فبمجرد فتحها تدمر الجهاز وتعطله وتحذف معها رسائل هامة.

ولا تصيب هذه الرسالة “القاتلة” بحسب مكتشفها إبراهام مصري القاطن في شيكاغو، هواتف آي فون فحسب، بل أيضاً أجهزة آي باد وماك، حيث تحولها إلى أجهزة مجمدة لا فائدة منها، في حال قام المستخدم بفتح الرابط المرفق داخل الرسالة في تطبيق “آي ماسيج”.

وشارك المطور مصري صورة للرسالة المتضمنة الرابط، على حسابه في تويتر، محذراً من النقر عليه، حيث توجه المستخدم مباشرة إلى صفحة مخزنة على موقع “Github” تتفجر الثغرة وتعطل الهاتف تماماً، بسبب تحميل نظام الهاتف بسلسلة طويلة ومعقدة من معلومات الرسالة، ما يتسبب في تجمد الهاتف أو انهياره.

وكتب مصري في تغريدته “لا تستخدموا هذه الثغرة لأغراض شائنة” ويقصد بهذه الجملة أصحاب المقالب الذي يحاولون استخدام هذا الكود لأغراض خبيثة.

وينصح خبراء الأمن المعلوماتي المستخدمين الذين تلقوا رسالة تتضمن “ChaiOS” بعدم إرسالها إلى الأصدقاء أو الأقارب، تجنباً لتضرر أجهزتهم، وذلك بعد شكاوى المستخدمين على الشبكات الاجتماعية بتلقيهم هذه الرسالة من أصدقاء مؤذيين، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

يُذكر أن هذه الرسالة تعيد ما حدث في عام 2015 مع ثغرة “Effective Power” التي كانت عبارة عن رسالة نصية تتضمن مجموعة رموز وحروف بلغات غريبة مؤلفة من العربية والصينية وغيرها.