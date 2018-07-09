كين: نتطلع إلى “إنهاء المهمة”

دعا هاري كين، قائد المنتخب الإنجليزي، زملاءه في الفريق إلى “إنهاء المهمة” في روسيا، وعدم الاكتفاء بالوصول لنصف نهائي المونديال.

وتلعب إنجلترا في نصف نهائي المونديال للمرة الأولى منذ 28 عامًا، حيث تواجدت في هذا الدور لآخر مرة في عام 1990، وخسرت أمام ألمانيا الغربية في ذلك الوقت.

وقال كين في تصريحات نشرتها صحيفة “جارديان” البريطانية: “سعداء لأننا جعلنا المشجعين فخورين بنا، هذا ما أردنا القيام به عندما بدأنا، أردنا تقديم كرة قدم جيدة واللعب بالعاطفة، لقد فعلنا ذلك ونحن نستمتع به، يمكننا أن نرى المشجعين مستمتعون أيضًا”.

وتابع “يتعين علينا فقط أن نحاول الاستمرار في ذلك، نحن على بعد خطوة واحدة من خوض أكبر مباراة ممكنة، قلنا إننا نريد أن نكتب تاريخنا الخاص، نأمل أن نتمكن من الذهاب أبعد مما وصلنا إليه في 1990 ولعب المباراة النهائية”.

وأضاف: “مر وقت طويل منذ أن قدمت إنجلترا أداءً جيدًا في بطولة كبرى، لدينا مباراة صعبة أمام كرواتيا، لكننا نشعر بالثقة بأنفسنا، شعرنا برباطة الجأش أمام السويد، كان الجميع هادئًا وهذا ما نحتاجه إذا أردنا الذهاب للنهاية”.

واختتم: “كان لدينا الإحساس بعدم الرغبة في العودة إلى المنزل، لا نريد أن نغادر، نريد أن نكون هنا حتى النهاية، نحن الآن على بعد خطوة ولم ننته، الجميع يريد أن ينهي المهمة التي بدأناها”.