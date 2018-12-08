ترامب: كيلي سيترك منصب كبير موظفي البيت الأبيض نهاية العام

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت إن كبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي سيترك منصبه بحلول نهاية هذا العام.

ووصف ترامب الجنرال السابق بمشاة البحرية الأمريكية بأنه كان مساعدا مخلصا خلال توليه منصبه.

وقال ترامب للصحفيين لدى مغادرته البيت الأبيض متوجها إلى فيلادلفيا لحضور مباراة كرة القدم التي تقام سنويا بين فريقي الجيش والبحرية “إنه شخص عظيم.. أنا أقدر خدمته كثيرا”.

وأضاف “سنعلن من سيحل محل جون. قد يكون بشكل مؤقت”.

كان ترامب قد عين كلي العام الماضي لإعادة النظام إلى البيت الأبيض الذي غالبا ما كان يتسم بالفوضى لكن حدث تصادم بينهما أكثر من مرة في الأشهر القليلة الماضية.

(رويترز)