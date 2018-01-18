كيلي: ترامب لم يكن على اطلاع حيال الجدار مع المكسيك

اعلن كبير موظفي البيت الابيض الجنرال المتقاعد جون كيلي ان الرئيس الاميركي دونالد ترامب لم يكن “على اطلاع كاف” على المسألة عندما تعهد بناء جدار على الحدود مع المكسيك.

وأشار خلال مقابلة مع في مقابلة مع صحيفة “نيويورك تايمز” مساء أمس إلى انه تمكن خلال لقاء مع اعضاء من اصل اسباني في الكونغرس من اقناع الرئيس بأنه “ليس من الضروري تشييد جدار وان موقف ترامب حول المسالة احدى الشعارات الاساسية في حملته الانتخابية قد “تطور”.

ويذكر أن كيلي عيّن في منصبه قبل 6 اشهر لتنظيم الوضع بعد البدايات الفوضوية لادارة ترامب.