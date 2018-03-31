كيف ينظر أهالي عكار إلى الإنتخابات ولائحة “المستقبل لعكار”؟

قبل نحو شهر على إجرائها، إتضحت الصورة الإنتخابية في عكار، ومع إسدال الستار على آخر مهلة لتسجيل اللوائح في وزارة الداخلية في 26 آذار، رست الأمور على 5 لوائح إنتخابية تتنافس في 6 أيار.

لائحة “المستقبل لعكار” وهي لائحة تيار المستقبل، والتي أعلنها الرئيس سعد الحريري من منسقية عكار قبل أسبوع، تركت ارتياحاً كبيراً لدى العكاريين لكونها شكّلت نواة كتلة نيابية تمثّل الشرائح العكارية وفسيفساء المجتمع العكاري، وفيها شخصيات شابة وبيوت مفتوحة لخدمة الناس والوقوف إلى جانبهم، وهي عبّرت عن نبض الشارع وطموحات الناس.

ويرى العكارييون أن الرئيس سعد الحريري استجاب لمطالبهم باختيار الأشخاص على اللائحة، فاستقبلوا هذا الأمر بالتأكيد على دعم خيار الرئيس الحريري والوقوف إلى جانبه.

ومن المتوقع أن يكون التصويت كثيفاً في السادس من أيار لصالح لائحة “المستقبل لعكار” ، لأنه وكما يؤكد العكارييون :”هذه اللائحة تمثّل الخط العروبي بمواجهة لوائح أخرى تمثّل خطاً لا يشبه عكار، وتريد إضعاف سعد الحريري ومواقفه الوطنية المعتدلة.