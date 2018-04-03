كيف يلعب الضغط النفسي دورا في الإصابة بالسرطان؟

هناك اعتقاد واسع النطاق أن سبب السرطان يكمن في النفس. وأظهر استطلاع شمل فئات مختلفة أجراه قسم المعلومات الخاصة بالسرطان بالمركز الألماني لأبحاث السرطان، أن 61 في المائة من هؤلاء المستطلعة آراؤهم يرون أن الضغط النفسي يمكن أن يسبب السرطان. غير أنه لا يوجد دليل واضح على ذلك.

ويقول الطبيب عماد معتوق وهو طبيب أورام ونفسي بمستشفى الألمانية هايدلبرج الجامعي: «تصور أن المرء يمكن أن يصاب بالسرطان على أساس سماته الشخصية أو بسبب الضغط النفسي في مكان العمل أو لأنه فقد أحد أحبائه مستحيل علميا».

ويضيف معتوق أن بداية السرطان تعتمد على عدة عوامل: الاستعداد الجيني والتصرفات التي تنطوي على خطر مثل التدخين والمجازفة.

لا يوجد دليل أيضا على أن السلوك الإيجابي يمكن أن يمنع الإصابة بالسرطان. وبالتالي يتشكك معتوق بشدة في مسألة «التفكير الإيجابي» الذي غالبا ما يتم الترويج له في كتب التثقيف الذاتي.

غير أنه يقول إن اعتقاد المرضى في ذلك ليس سيئا نظرا لأنه يمكن أن تمنحهم شعورا بالحصول على بعض السيطرة على المرض في مراحله الأولى.

وفي حين أن النفس لا يمكن أن تعالج السرطان، فيمكن تحسين إحساس المرضى بسعادتهم وجودة الحياة بالاستراتيجيات الصحيحة.

وتشير الطبيبة سوزانه فيج – ريمرز، مديرة قسم المعلومات الخاصة بالسرطان، إلى أن نحو 30 في المائة من مرضى السرطان يصابون بمشاكل نفسية نتيجة للمرض. وبالنسبة للبعض تساعد تقنيات في تخفيف الانفعال والخوف. ويحتاج كثيرون إلى العلاج النفسي.

طريقة رد فعل الناس إزاء السرطان غالبا ما تكون صعبة على المصابين. وتقول فيج – ريمرز: «يمكن أن يقدم الأقارب المساعدة ولكن يمكن أن يكونوا عبئا أيضا».

وتنصح الأصدقاء وأفراد العائلة بألا يفعلوا ببساطة ما الذي يتوقعونه لو كانوا في هذا الموقف، إنما يسألون المريض مباشرة ما الذي يريده.

المصدر: الشرق الأوسط