كيف هي التحالفات في دائرة الجنوب الأولى؟

هي واحدة من أهم الدوائر الانتخابية ومن اكثرها تشويقاً، هي دائرة صيدا جزين التي تضم 120 الف و765 ناخبا.

ويبلغ عدد مقاعد هذه الدائرة خمسة مقاعد يتنافس عليها 27 سبعة وعشرون مرشحا، تتوزع بين مقعدين للسنة، في صيدا يطمح اليها عشرة مرشحين، وثلاثةُ مقاعد في جزين، اثنان للموارنة يتنافس عليها ثمانية مرشحين، ومقعد واحدللروم الكاتوليك يطمح اليه تسعة مرشحين.

وحتى الان تبدو التحالفات في هذه الدائرة غير واضحة ومكتملة.

“تيار المستقبل” حسم ترشح النائب بهية الحريري والمحامي حسن شمس الدين، في الوقت الذي تحالف فيه رئيس “التنظيم الشعبي الناصري” اسامة سعد والمرشح ابراهيم عازار والمدعوم من الرئيس نبيه بري.

إلى هؤلاء المرشحين يضاف عدد من الاسماء المستقلة التي تبحث عن تحالفات يمكن أن توصلها الى ساحة النجمة، وأبرز تلك الاسماء عبد الرحمن البزري وبسام حمود عن “الجماعة الاسلامية”.

اما “التيار الوطني الحر” لم يحسم تحالفاته وكذلك “القوات اللبنانية”.

وبانتظار منتصف ليل السادس والعشرين من اذار، تتكثف خانة الاتصالات بين الاطراف بهدف الدخول بشكل واضح الى المعركة الانتخابية.

تقرير غيدا جبيلي