كيف علق المواطنون على الحظ السيء الذي لازم الفرق العربية في مونديال 2018

هو خير تعبير عن الأسف الذي يطبع كل الشعوب العربية نتيجة الحظ السيء للمنتخبات العربية الاربعة المشاركة في مونديال 2018.

اللاعب المصري محمد صلاح والذي بات ايقونة في العالم العربي دخل الملعب حاملا على كتف عبء الاصابة وعلى الآخر آمال الملايين.

هذا الرجل فشل في ايجاد بقعة ضوء تفرحه وتخرجه ولو قليلا من أزمته الاقتصادية، فيما بعضهم سايروا انفسهم قائلين: منيح اللي وصلنا عروسيا في حين فشلت منتخبات كبيرة كايطاليا وهولندا واميركا بالوصول.

آخرون اختاروا التعبير على قاعدة شر البلية ما يضحك.

كثيرون بثوا فيديو يظهر رهانا بين مذيع ومعلق مصري قبل بدء المباريات.

المغردون طالبوا للمعلق بالمئة ألف جنيه..

وناشطة اقتبست صورة من مسرحية للفنان الكوميدي سمير غانم وعلقت عليها:

مسعودي احنا كدا خسرنا كأس العالم

فشر يا روحي كأس العالم اللي خسرنا.