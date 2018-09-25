كيف صوت بعض المدربين واللاعبين لجائزة الافضل في العالم؟

توج النجم الكرواتي لنادي ​ريال مدريد​ الاسباني ​​لوكا مودريتش​​ بجائزة افضل لاعب لموسم 2017 – 2018 المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، خلال الحفل الذي اقيم في العاصمة البريطانية لندن .

وكان التنافس على لقب جائزة الأفضل محصورة بين الثلاثي نجم ​ليفربول​ ​محمد صلاح​، نجم ​يوفنتوس​ ​​كريستيانو رونالدو​​، بالإضافة إلى لاعب وسط ريال مدريد لوكا مودريتش.

وجاء تصويت كل من لاعب المنتخب الانكليزي وفريق توتنهام ​هاري كاين​ والمدير الفني لمنتخب الانكليزي ​غاريث ساوثغايت​ والمدير الفني للمنتخب الويلزي ​راين غيغز​ وقائد المنتخب الفرنسي الحارس ​هوغو لوريس​ ،ومانويل نوير قائد المنتخب الالماني وحارس بايرن ميونيخ والمانشافت واخيرا فرجيل فان دايك على الشكل التالي:

هاري كاين : رونالدو،ميسي،كيفن ​دي بروين​

غاريث ساوثغايت : لوكا مودريتش ،​رافائيل فاران​ ،​ايدين هازارد​

راين غيغز :لوكا مودريتش ،​كيليان مبابي​،كريستيانو رونالدو

هوغو لوريس: رافائيل فاران،انطوان ​غريزمان​ ،كيليان مبابي

ماويل نوير: ايدين هازارد،لوكا مودريتش ،رافائيل فاران

فرجيل فان دايك : محمد صلاح،كيفن دي بروين،كيليان مبابي.