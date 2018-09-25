كيف صوت بعض المدربين واللاعبين لجائزة الافضل في العالم؟

توج النجم الكرواتي لنادي ريال مدريد الاسباني لوكا مودريتش بجائزة افضل لاعب لموسم 2017 – 2018 المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، خلال الحفل الذي اقيم في العاصمة البريطانية لندن .
وكان التنافس على لقب جائزة الأفضل محصورة بين الثلاثي نجم ليفربول محمد صلاح، نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو، بالإضافة إلى لاعب وسط ريال مدريد لوكا مودريتش.
وجاء تصويت كل من لاعب المنتخب الانكليزي وفريق توتنهام هاري كاين والمدير الفني لمنتخب الانكليزي غاريث ساوثغايت والمدير الفني للمنتخب الويلزي راين غيغز وقائد المنتخب الفرنسي الحارس هوغو لوريس ،ومانويل نوير قائد المنتخب الالماني وحارس بايرن ميونيخ والمانشافت واخيرا فرجيل فان دايك على الشكل التالي:
هاري كاين : رونالدو،ميسي،كيفن دي بروين
غاريث ساوثغايت : لوكا مودريتش ،رافائيل فاران ،ايدين هازارد
راين غيغز :لوكا مودريتش ،كيليان مبابي،كريستيانو رونالدو
هوغو لوريس: رافائيل فاران،انطوان غريزمان ،كيليان مبابي
ماويل نوير: ايدين هازارد،لوكا مودريتش ،رافائيل فاران
فرجيل فان دايك : محمد صلاح،كيفن دي بروين،كيليان مبابي.
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