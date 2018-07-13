كيف سيكون طقس نهاية الاسبوع؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة، كما تنشط الرياح أحيانا. وجاء في النشرة الاتي:

-الحالة العامة: طقس صيفي معتاد ورطب نسبيا يسيطر على مناطق الحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة على الساحل ضمن معدلاتها الموسمية لشهر تموز (32 درجة مئوية القصوى).

-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة:غائم جزئيا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة ورياح ناشطة أحيانا، كما يتكون الضباب المحلي على المرتفعات المتوسطة.

السبت:غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة، كما تنشط الرياح أحيانا.

الأحد:غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ورياح ناشطة أحيانا كما يتكون الضباب على المرتفعات.

-الحرارة على الساحل من 24 الى 32 درجة، فوق الجبال من 15 الى 30 درجة، في الارز من 13 الى 26 درجة، في ال

-الرياح السطحية جنوبية غربية، ناشطة سرعتها بين 15 و30 كلم/س.

-الانقشاع جيد على الساحل، متوسط على المرتفعات.

-الرطوبة النسبية على الساحل بين 65 و75 %.

-حال البحر منخفض الموج الى مائج، حرارة سطح الماء 27 درجة.

-الضغط الجوي 755 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 05:37 ساعة غروب الشمس: 19:50