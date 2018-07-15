كيف سيكون طقس نهاية الأسبوع؟

توقعت مصلحة الارصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا الاثنين غائما جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ورياح ناشطة أحيانا كما يتكون الضباب على المرتفعات. وجاء في النشرة الاتي:

– الحال العامة: طقس صيفي رطب يسيطر على مناطق الحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة على الساحل ضمن معدلاتها الموسمية لشهر تموز 32 درجة مئوية القصوى ) و رياح ناشطة تساهم في تلطيف الاجواء وارتفاع موج البحر

– الطقس المتوقع في لبنان:اليوم الأحد: غائم جزئيا مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة خاصة في المناطق الشمالية ورياح ناشطة أحيانا كما يتكون الضباب على المرتفعات. الإثنين:غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ورياح ناشطة أحيانا كما يتكون الضباب على المرتفعات. الثلاثاء:غائم جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 24 الى 31 درجة، فوق الجبال من 19 الى 27 درجة، في الداخل من 19 الى 32 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 15 و 45 كلم/س

– الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 80 %.

– حال البحر: مائج إلى هائج. حرارة سطح الماء: 28 درجة.

– الضغط الجوي: 754 ملم زئبق

– ساعة شروق الشمس:05,39 ساعة غروب الشمس:19,49 .